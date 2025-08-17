الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تيك توك، ما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول" أو "كوكتيل الغدة الكظرية"، وهو مشروب بسيط يُروَّج له كمساعد في تخفيف التوتر وتعزيز الطاقة وحتى خسارة الوزن. لكن خبراء التغذية لا يبدون حماساً تجاه فعاليته.

كوكتيل الكورتيزول يثير الجدل وخبراء يحذرون

المشروب يتكوّن عادةً من ماء جوز الهند، وعصير الليمون أو البرتقال، ورشة ملح، وأحيانًا مسحوق الماغنيسيوم أو بودرة التارتار، مع تعديلات طفيفة تختلف من وصفة لأخرى. ويهدف إلى دعم الغدد الكظرية المسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط باستجابة الجسم للتوتر.

مقاطع الفيديو المنتشرة عبر تيك توك تتضمن تجارب شخصية لمستخدمين يؤكدون أنهم شعروا بتحسن ملحوظ بعد تناول المشروب، لكن الخبراء ينظرون بحذر لهذه الادعاءات.

وقالت أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي في تصريح لمجلة "Prevention" إن بعض المكونات مثل الماغنيسيوم وماء جوز الهند قد تُساهم جزئيًا في تهدئة الجهاز العصبي وترطيب الجسم، لكنها شدّدت على أن "أي مشروب بمفرده لا يمكنه خفض مستويات الكورتيزول بشكل ملموس".

وأشار الطبيب مير علي، مدير مركز لإنقاص الوزن في كاليفورنيا، إلى أن تأثير المشروب على الشهية قد يكون مؤقتاً، مضيفاً أن خسارة الوزن تتطلب نظاماً غذائياً متكاملاً وليس مجرد وصفة واحدة.

كما نبّهت أخصائية التغذية جولي أبتون إلى غياب الدراسات السريرية التي تثبت فعالية مكونات الكوكتيل في ضبط الكورتيزول مباشرةً، معتبرة أن الترويج له يستند إلى مفاهيم عامة وليس إلى أدلة علمية واضحة.