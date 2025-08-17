الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقتٍ أصبحت فيه منتجات التجميل باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية، تبحث الكثير من النساء عن بدائل طبيعية فعّالة تُعيد للبشرة إشراقتها وشبابها دون عناء. إحدى الوصفات التي أثبتت فعاليتها بين النساء هي خلطة النشا ومعجون الأسنان، تلك التي استطاعت أن تحجز مكانًا بين أفضل الحلول المنزلية لتجديد خلايا البشرة وشد الوجه بطرق آمنة وسهلة.

“هترجعي بنت 16 سنة”.. ضعي المعجون على النشا واستخدميه بهذه الطريقة.. هيخليك شباب لو كنت فوق الـ70 سنة

تعتمد هذه الخلطة على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، لكنها تقدم نتائج مبهرة عند استخدامها بانتظام:

معجون الأسنان: يساعد على تنظيف البشرة من الأعماق والتخلص من الشوائب والزيوت المتراكمة، مما يمنح الوجه مظهرًا نقيًا ومنتعشًا.

النشا: يُعرف بقدرته على تفتيح البقع الداكنة وامتصاص الزيوت الزائدة، كما يُحسن من ملمس البشرة.

ماء الورد: يعمل على تهدئة البشرة وإنعاشها، ويمنحها رائحة لطيفة ونضارة واضحة.

زيت جوز الهند (اختياري للبشرة الجافة): يضيف طبقة ترطيب غنية تحمي البشرة وتمنع الجفاف، مما يزيد من مرونتها ولمعانها الطبيعي.

هذه التركيبة تُعيد للبشرة حيويتها، وتُقلل من ظهور الخطوط الدقيقة، كما تُوحد لون الوجه وتجعله أكثر إشراقًا ونعومة.

طريقة التحضير والتطبيق الصحيحة

للحصول على نتائج فعّالة وسريعة، اتبعي الخطوات التالية بدقة:

المكونات:

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة من زيت جوز الهند (للبشرة الجافة فقط)

الخطوات:

امزجي معجون الأسنان مع النشا جيدًا حتى يذوب الخليط.

أضيفي ماء الورد وامزجي حتى يتكون معجون متماسك.

أضيفي زيت جوز الهند إذا كانت بشرتك جافة.

طبّقي الخليط على بشرة نظيفة مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه برفق بمنشفة ناعمة.

متى تظهر النتائج؟ وكم مرة يُستخدم؟

لأفضل النتائج، يُنصح باستخدام الخلطة مرتين في الأسبوع. ستلاحظين خلال أسبوعين فقط:

تحسنًا في ملمس البشرة

تقليل مظهر التجاعيد الدقيقة

إشراقة واضحة وتوحيد لون الوجه

شد طبيعي وملحوظ للجلد

نصيحة مهمة: قبل الاستخدام الكامل، اختبري كمية صغيرة على جزء من البشرة لتجنب أي تحسس، خاصةً للبشرة الحساسة.

ودّعي التجاعيد واستعيدي نضارة بشرتك بسهولة!

لستِ بحاجة بعد الآن لمنتجات معقدة أو جلسات باهظة. بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية، يمكنكِ التمتع ببشرة مشدودة ومشرقة في منزلك. جربي خلطة النشا ومعجون الأسنان، وراقبي الفرق بنفسك.