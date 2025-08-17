الرياض - كتبت رنا صلاح - لقد أصبح النسيان مشكلة خطيرة وشائعة تؤثر على الكثير من الناس، سواء كبار السن أو الشباب حيث يواجه البعض صعوبة في تذكر المعلومات أو استرجاعها عند الحاجة، مما يؤثر على الأداء في الدراسة أو العمل، ولحسن الحظ، توجد طرق بسيطة وفعّالة يمكن اتباعها لتحسين الذاكرة وتعزيز القدرة على التركيز سنستعرض في هذا المقال بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين الأداء العقلي بشكل عام.

“الذاكرة هتبقي حديد”.. مسن كبير يكشف عن طريقة عبقرية للتخلص من النسيان والوصول إلى مرحلة الذكاء بنسبة 200%

أحد العوامل الأساسية لتحسين الذاكرة هو البيئة المحيطة من الضروري خلق بيئة هادئة وخالية من المشتتات لتعزيز التركيز ينصح بتخصيص مكان هادئ للدراسة أو العمل مع إضاءة خافتة تساعد على الاسترخاء فترات العمل المتواصلة قد تجهد العقل، لذا ينصح الخبراء بأخذ استراحات قصيرة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة خلال هذه الاستراحات، من الأفضل الابتعاد عن الهواتف المحمولة أو الإنترنت لكي يتمكن الدماغ من استعادة نشاطه بشكل أفضل، مما يسهل استرجاع المعلومات عند الحاجة.

أهمية الراحة النفسية والجسدية في تجديد النشاط العقلي

الراحة تعتبر عنصرا مهما في الحفاظ على ذاكرة قوية. العقل والجسم يحتاجان إلى فترات من الاسترخاء لتجديد الطاقة العقلية تشير الدراسات إلى أن قضاء ربع ساعة من الراحة اليومية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير في تحسين القدرة على التذكر تقسيم فترات العمل إلى جلسات قصيرة مع استراحات منتظمة يساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر الراحة لا تشمل فقط النوم الكافي، بل أيضا الراحة النفسية التي تتيح للعقل العمل بكامل طاقته وتجنب التشتت العقلي.

أسلوب حياة يعزز القدرات العقلية

إلى جانب تنظيم بيئة العمل والراحة، فإن تغيير بعض العادات اليومية يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين الذاكرة من أهم هذه العادات ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد التمارين على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة والتركيز أيضا، تلعب التغذية السليمة دورا كبيرا في صحة الدماغ. الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأسماك الزيتية، المكسرات، والخضروات الورقية تحسن وظائف المخ إضافة إلى ذلك، يمكن للأنشطة العقلية مثل القراءة أو تعلم مهارات جديدة أن تحفز الدماغ وتزيد من مرونته، مما يسهم في تحسين القدرة على تذكر المعلومات والحد من النسيان.