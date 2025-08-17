اغلي من الشبكــة.. أسرع وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة والأماكن الداكنة في الجسم.. مكون واحد هيخليكي

الرياض - كتبت رنا صلاح - تفتيح المناطق الحساسة من الأمور التي تشغل بال كثير من النساء، خاصة مع التعرض المستمر للاحتكاك، العرق، واستخدام منتجات غير مناسبة. تسعى الكثيرات إلى استخدام وصفات طبيعية لتفتيح هذه المناطق بطريقة آمنة وفعالة بعيدًا عن المواد الكيميائية القاسية.

قبل الحديث عن الوصفات، من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار المناطق الحساسة، ومنها:

الاحتكاك المستمر بسبب الملابس الضيقة.

قلة التهوية وتراكم العرق.

استخدام منتجات عناية تحتوي على كحول أو عطور قوية.

التغيرات الهرمونية خاصة بعد الحمل أو مع استخدام وسائل منع الحمل.

الحلاقة أو إزالة الشعر بطرق غير مناسبة.

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح المناطق الحساسة

وصفة الزبادي وعصير الليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

اخلطي الزبادي مع عصير الليمون وطبقي الخليط على المنطقة لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

عدد المرات: مرتين في الأسبوع. لا تستخدمي هذه الوصفة إذا كانت بشرتك حساسة أو بعد إزالة الشعر مباشرة.

وصفة زيت جوز الهند مع بودرة الكركم

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

الطريقة:

اخلطي المكونين وادهني المنطقة بالحركة الدائرية، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها.

عدد المرات: 3 مرات أسبوعيًا.

يمنح ترطيبًا وتفتيحًا في نفس الوقت.

وصفة الألوفيرا (جل الصبار)

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

الطريقة:

ضعي الجل مباشرة على المنطقة واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه.

عدد المرات: يوميًا أو 4 مرات في الأسبوع.

يساعد في تجديد خلايا الجلد وتفتيح التصبغات.

المكونات:

وصفة ماء الورد والنشا



ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من نشا الذرة

الطريقة:

اخلطي المكونين حتى تحصلي على قوام كريمي، ضعيه على المنطقة حتى يجف، ثم اغسلي بلطف.

عدد المرات: 3 مرات أسبوعيًا.

تعطي نعومة وتفتيح في آنٍ واحد.

5. وصفة الخيار والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الخيار

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

الطريقة:

اخلطيهم جيدًا وضعي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه.

عدد المرات: يوم بعد يوم.

العسل يرطب والخيار يهدئ البشرة ويساعد في التفتيح.

نصائح إضافية لتجنب الاسمرار

ارتداء ملابس داخلية قطنية واسعة.

تجفيف المنطقة جيدًا بعد الاستحمام.

استخدام مزيلات عرق خالية من الكحول في حال استخدامها.

تقشير المنطقة بلطف مرة أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت.

الوصفات الطبيعية لتفتيح المناطق الحساسة تُعتبر خيارًا آمنًا وفعالًا إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة ومنتظمة. ومع ذلك، يجب التحلي بالصبر لأن النتائج تظهر تدريجيًا. وإذا لاحظتِ أي تهيج أو تحسس، يُفضل التوقف فورًا واستشارة طبيب الجلدية.