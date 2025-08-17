الرياض - كتبت رنا صلاح - اليانسون من أكثر الأعشاب الطبيعية شهرة واستخدامًا لما يتمتع به من فوائد علاجية جعلته جزءًا أساسيًا من الطب التقليدي منذ القدم، حيث استُخدم في معالجة مشكلات الجهاز التنفسي وتحسين عملية الهضم وتقوية مناعة الجسم، ويعود ذلك إلى احتوائه على مركب “الأنثول” الذي يمنحه النكهة المميزة ويشكل العنصر الرئيسي في خصائصه العلاجية، مما يجعله نباتًا متعدد الاستخدامات يمكن توظيفه بطرق مختلفة لتحقيق أقصى فائدة.

” السعودية والإمارات هيتجننوا بسببها ” .. عشبة متوفرة في كل منزل تقوي المناعة و تقضي على السعال والزكام

لا يُعد اليانسون مجرد مشروب عشبي، بل هو علاج طبيعي شامل يساهم في تحسين صحة الجسم من نواحٍ متعددة، ومنها:

الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، حيث يُخفف من السعال ويُساعد في طرد البلغم، كما يُسهم في فتح المجاري التنفسية والتقليل من الاحتقان، ما يجعله مناسبًا لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الحلق

دعم صحة الجهاز الهضمي، إذ يُساهم في تحسين عملية الهضم والتقليل من الغازات والانتفاخات، كما يُعد مفيدًا في تهدئة اضطرابات المعدة وعلاج عسر الهضم، ويُستخدم بكفاءة لتخفيف المغص، خصوصًا لدى الأطفال والرضّع

تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، فهو يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الأعصاب والتخفيف من القلق، ويُعتبر شربه قبل النوم وسيلة فعالة للحصول على نوم هادئ ومريح

تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها والتي ترفع قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا للوقاية من العدوى والأمراض الموسمية

دعم صحة المرأة، حيث يُساهم في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلامها، كما يساعد في تحفيز إفراز الحليب لدى المرضعات بطريقة طبيعية وآمنة

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب

كيفية استخدام اليانسون للحصول على فوائده

يمكن استخدام اليانسون بطرق متنوعة لتحقيق أقصى استفادة من خصائصه العلاجية، ومنها:

تحضير مشروب اليانسون، ضع ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ماء مغلي، واتركها من خمس إلى عشر دقائق حتى يتم استخلاص الزيوت الطيارة، ثم صُفِّ المشروب واشربه دافئًا. يمكن إضافة العسل أو قطرات من الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفائدة

استنشاق بخار اليانسون، اغلي كمية من الماء وأضف إليها ملعقة كبيرة من بذور اليانسون، ثم غطّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة خمس دقائق، مما يساعد على فتح الممرات الأنفية وتخفيف أعراض الزكام

استخدام زيت اليانسون موضعيًا، امزج بضع قطرات من زيت اليانسون مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثم دلك به الصدر أو الرقبة لتخفيف السعال وتحسين التنفس

إضافته إلى المخبوزات والأطعمة، تدخل بذور اليانسون في تحضير العديد من المخبوزات والمشروبات التقليدية، نظرًا لنكهتها المميزة وفوائدها الصحية، ويمكن أيضًا إضافته إلى الزبادي أو الشوربات

حقائق شيقة عن اليانسون

ينتمي اليانسون إلى عائلة النباتات المزهرة، ويُزرع بكثرة في مناطق البحر الأبيض المتوسط، كما يُنتج اليوم في بلدان متعددة حول العالم.

يُعد مركب “الأنثول” هو المسؤول عن النكهة الحلوة والرائحة العطرية لليانسون، وهو أيضًا ما يمنحه خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

يُستخدم اليانسون في صناعة بعض الأدوية والمستحضرات التجميلية، ويُعتبر آمنًا عند استهلاكه بشكل معتدل، إلا أنه يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات كبيرة، خاصة للحوامل أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية بصفة منتظمة.