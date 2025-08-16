الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر خبراء صحيون من أن نقص فيتامين «B12» أو ما يُعرف بـ«الكوبالامين» قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة تشمل فقر الدم، ضعف العضلات، مشاكل الجهاز العصبي والهضمي، والتغيرات المزاجية. ويعد هذا الفيتامين ضرورياً لتكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي (DNA) في الجسم.
أسباب النقص
فيتامين B12: علامات النقص وطرق العلاج
يحدث نقص فيتامين «B12» عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية منه أو لا يمتصها بشكل صحيح. وتشمل الأسباب شيوعاً:
- نقص الفيتامين في النظام الغذائي.
- التهاب المعدة، الذي يقلل من إنتاج حمض الهيدروكلوريك اللازم لامتصاص الفيتامين.
- أمراض الجهاز الهضمي أو العمليات الجراحية المتعلقة به.
- الإفراط في تناول الكحول، الذي يضر بعملية الامتصاص.
الأعراض الشائعة
يمكن أن يظهر نقص «B12» في أي عمر، لكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة. وتشمل الأعراض:
- التعب والإرهاق.
- شحوب البشرة والتهاب اللسان.
- مشاكل في الهضم مثل الغثيان والإسهال.
- تنميل وضعف العضلات وصعوبة المشي.
- اضطرابات في الرؤية والذاكرة والانتباه.
- تقلبات مزاجية واكتئاب.
- كما قد يؤدي النقص إلى فقر الدم الناتج عن نقص خلايا الدم الحمراء السليمة، رغم أن بعض الأشخاص قد يعانون من النقص دون الإصابة بفقر الدم.
- مصادر فيتامين «B12» والجرعة اليومية
- يتواجد الفيتامين في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، الأسماك، الدواجن، البيض، الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى الأطعمة المدعمة مثل بعض الحبوب والخميرة الغذائية. ويحتاج البالغون إلى نحو 2.4 ميكروغرام يومياً، مع زيادة الكمية للنساء الحوامل والمرضعات، وتختلف الكمية للأطفال بحسب العمر.
- طرق الوقاية والعلاج
- ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بـ«B12» ومكملاته تحت إشراف طبي عند الحاجة. كما يُنصح بتجنب الكحول، والالتزام بالعلاج والإرشادات الطبية لإدارة مشاكل الجهاز الهضمي. ويمكن علاج النقص عبر المكملات الفموية أو الحقن، وأحياناً على شكل جل أو بخاخ متوفر في الصيدليات.