الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر خبراء صحيون من أن نقص فيتامين «B12» أو ما يُعرف بـ«الكوبالامين» قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة تشمل فقر الدم، ضعف العضلات، مشاكل الجهاز العصبي والهضمي، والتغيرات المزاجية. ويعد هذا الفيتامين ضرورياً لتكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي (DNA) في الجسم.

أسباب النقص

فيتامين B12: علامات النقص وطرق العلاج

يحدث نقص فيتامين «B12» عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية منه أو لا يمتصها بشكل صحيح. وتشمل الأسباب شيوعاً:

نقص الفيتامين في النظام الغذائي.

التهاب المعدة، الذي يقلل من إنتاج حمض الهيدروكلوريك اللازم لامتصاص الفيتامين.

أمراض الجهاز الهضمي أو العمليات الجراحية المتعلقة به.

الإفراط في تناول الكحول، الذي يضر بعملية الامتصاص.

الأعراض الشائعة

يمكن أن يظهر نقص «B12» في أي عمر، لكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة. وتشمل الأعراض: