الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف باحثون أميركيون عن إجراء طبي طفيف التوغل يمكنه تخفيف الألم المزمن في الركبة الناتج عن هشاشة المفاصل، دون الحاجة للجراحة التقليدية. وأظهرت الدراسة، التي أعدها فريق مركز «لانغون» الصحي بجامعة نيويورك ونُشرت الخميس في دورية Journal of Vascular and Interventional Radiology، أن هذا العلاج يعد بديلاً آمناً وفعالاً للجراحة.

علاج جديد لهشاشة المفاصل يخفف ألم الركبة

هشاشة مفاصل الركبة تحدث نتيجة تآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى احتكاك العظام وزيادة نمو الأوعية الدموية الصغيرة التي تسبب الالتهاب وتفاقم الألم. ويعاني المصابون من تيبس الركبة وصعوبة في الحركة اليومية، مثل المشي وصعود السلالم، ما يؤثر على جودة حياتهم.

الإجراء الجديد، المسمى «قسطرة الشريان الركبي»، يُجرى تحت تخدير خفيف خلال أقل من ساعتين بواسطة اختصاصي أشعة تداخلية. ويعتمد العلاج على حجب التدفق الدموي غير الطبيعي في الشرايين التي تغذي الغشاء الزليلي للركبة، باستخدام حبيبات هيدروجيل متوافقة حيوياً، ما يقلل الالتهاب ويخفف الألم.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 60% من بين 25 مريضاً خضعوا للإجراء شهدوا تحسناً كبيراً في الأعراض بعد عام واحد، مع انخفاض ملحوظ في مؤشرات الالتهاب والتغيرات الهيكلية في الركبة.

وأوضح الفريق البحثي أن الإجراء آمن وفعال لعلاج الألم المتوسط إلى الشديد، وأن فوائده قد تتجاوز تخفيف الألم لتؤثر على مسار المرض نفسه. وكانت الآثار الجانبية محدودة، تقتصر على بقع داكنة في الجلد وألم خفيف قرب مكان الشق.

وأكد الباحثون أن هذا العلاج مناسب خصوصاً للمرضى الذين لا يصلون بعد لمرحلة استبدال الركبة أو غير القادرين على الخضوع للجراحة بسبب العمر أو عوامل خطورة مثل السمنة أو السكري أو أمراض القلب أو التدخين، مشيرين إلى أنهم سيواصلون دراسة فعالية العلاج وطول مدة استمرار فوائده والفئات الأكثر استفادة منه.