الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة الأشواجندا، المعروفة باسم الجينسينج الهندي، نبات بري ينمو في براري الوطن العربي وعلى ضفاف النيل، إلا أن كثيرين منا لا يعرفون عنها شيئًا رغم استخدامها منذ القدم في الهند ضمن العلاجات العشبية والطب البديل. الجزء الأكثر استخدامًا من النبات هو الجذور، حيث يتم طحنها وتناولها مباشرة أو إضافتها إلى بعض المشروبات لتعزيز نكهتها وفوائدها الصحية.

معجزة انشقت من السماء .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف

عشبة الجينسينج تعتبر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعرف في العلاج بالأعشاب الطبيعية نظرا لفوائدها العظيمة واحتوائها علي الكثير من المعادن والفيتامينات الضرورية التي تعادل عشرات أضعاف أقوي أنواع الأدوية الطبية،

فهي عشبة تساهم في إعادة بناء وظائف الجسم والتخلص من كافة الآلام والاوجاع واليكم أهم 5 فوائد.