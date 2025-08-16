الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الدورة الدموية السليمة من الركائز الأساسية لصحة الإنسان، فهي المسؤولة عن نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم، وخاصة إلى الدماغ، وعندما يتعزز تدفق الدم، تتحسن القدرات الذهنية والتركيز، ويقل خطر الإصابة بمشكلات الذاكرة والنسيان، ومن هنا تبرز أهمية بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في دعم هذه الوظائف الحيوية، وعلى رأسها عشبة الجنكة بيلوبا، التي طالما استخدمها الطب التقليدي عبر العصور، ولا تزال اليوم محط اهتمام الأبحاث العلمية الحديثة.

معجزه ربانيه من قلب الطبيعه… عشبة طبيعية تقوم بحل كل مشاكل الذاكرة وتعيد تنشيط الدماغ وعلاج النسيان من اول

تعرف عشبة الجنكة بيلوبا بأنها من أقدم أنواع الأشجار على وجه الأرض، ويعود استخدامها في الطب الشعبي لقرون طويلة، وقد كشفت الدراسات العلمية أن مستخلصات هذه العشبة قد تسهم في تحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة، خاصة لدى كبار السن، ويعتقد أن الجنكة تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من كمية الأكسجين والمواد المغذية التي تصل إلى الخلايا العصبية، وهذا ما يعزز التركيز والانتباه، كما أشارت أبحاث مبدئية إلى أن للجنكة دورا واعدا في تحسين الحالة الذهنية لدى المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف، إلا أن هذه الفوائد لا تزال قيد البحث والدراسة المتعمقة، ومع ذلك، فإن الاستخدام المنتظم لمستخلص الجنكة يعد خيارا طبيعيا واعدا لمن يسعى إلى دعم صحة الدماغ وتحسين الأداء العقلي.

فوائد الجنكة للذاكرة

الجنكة وصحة القلب والدورة الدموية

لا تقتصر فوائد الجنكة على الدماغ فحسب، بل تشمل أيضا تحسين الدورة الدموية وصحة القلب، تحتوي أوراق الجنكة على مركبات فعالة تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تدفق الدم إلى الأطراف وجميع أجزاء الجسم، ويعد هذا التأثير مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية الطرفية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم الجنكة في تعزيز مرونة الأوعية الدموية، وقد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل معتدل لدى بعض الأفراد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن لهذه العشبة قدرة على تقليل التصاق الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر تكون الجلطات، ويدعم الصحة القلبية والوقاية من أمراض الشرايين.