الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الاعتماد على العقاقير الكيميائية، كثيرا ما نغفل عن كنوز الطبيعة التي تقدم حلولا فعالة وآمنة لأكثر مشكلاتنا الصحية شيوعا، من بين هذه الكنوز، تبرز عشبة السنا كواحدة من الأعشاب الطبية العريقة التي ذاع صيتها منذ قرون، خصوصا في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي، وعلى رأسها القولون والإمساك المزمن، ليست عشبة السنا مجرد نبات يستخدم عشوائيا، بل هي علاج رباني يحمل في أوراقه خصائص علاجية مذهلة، اكتشفها من عانى طويلا ووجد فيها الخلاص من الألم والاضطراب المعوي، لتصبح مع الوقت رفيقا طبيعيا في أغلب البيوت.

«الصين وكوريا بيدور عليها».. عشبة جبارة ربانية متواجدة في كل منزل تجعلك تتخلص كافة مشاكل القولون

تعرف عشبة السنا بقدرتها الكبيرة على تنظيف القولون بفضل احتوائها على مركبات طبيعية نشطة تعرف باسم السينوسيدات، هذه المواد تحفز حركة الأمعاء بلطف وفعالية، مما يسهل طرد الفضلات المتراكمة، حتى تلك الصلبة والمتحجرة التي تسبب الضيق والانتفاخ، كما تعيد السنا التوازن إلى الجهاز الهضمي، فتنشطه وتمنحه شعورا بالخفة والراحة، لذلك تعد السنا من الأعشاب المثالية لمن يعاني من إمساك مزمن أو اضطرابات في حركة الأمعاء، إذ تساهم في تنظيف القولون بعمق دون التسبب في آثار جانبية خطيرة عند استخدامها بشكل معتدل.

طريقة الاستخدام والتنبيهات الهامة

يستخدم نبات السنا غالبا عن طريق غلي أوراقه في الماء لصنع شاي طبيعي يعرف بـ شاي السنا، يشرب عادة قبل فحوصات طبية مثل تنظير القولون، أو عند الحاجة إلى تطهير سريع وآمن للأمعاء، ومع ذلك، من المهم جدا عدم الإفراط في تناول هذا المشروب، إذ ينصح بعدم استخدامه لأكثر من عشرة أيام متتالية، الاستخدام المطول قد يؤدي إلى خلل في حركة الأمعاء الطبيعية أو الاعتماد عليه كليا في الإخراج، لذلك يفضل دائما استشارة مختص قبل إدراجه ضمن الروتين العلاجي، لضمان أقصى استفادة دون مضاعفات.