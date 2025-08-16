الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد أهالي لواء الحسينية بمحافظة معان حالة من الخوف بعد ظهور أعراض جلدية غريبة لدى عدد من المواطنين. بدأت الأعراض بفقاعات حول الفم واليدين، سرعان ما تطورت إلى التهابات جلدية مثيرة للقلق.

«رعب صحي جديد!».. انتشار فيروس جلدي غامض في معان يهدد الأطفال والكبار وسط تحذيرات عاجلة من الأطباء!

مع تزايد الحالات داخل نطاق عائلي واحد، توافد المواطنون إلى المراكز الصحية والمستشفى الحكومي لمعرفة طبيعة المرض. وطالب الأهالي وزارة الصحة بإرسال فرق تقصٍّ وبائي عاجلة، كما دعوا وزارة الإدارة المحلية إلى تكثيف حملات رش المبيدات تحسبًا لكون الحشرات السامة سببًا محتملًا.

الصحة الأردنية توضح

مدير صحة معان، الدكتور أمجد أبو درويش، خرج بتوضيح رسمي طمأن من خلاله المواطنين:

الإصابات اقتصرت على عائلة واحدة فقط.

السبب يعود إلى فيروس مستوطن ومعروف في المنطقة، وليس مرضًا جديدًا.

الأعراض تقتصر على الحكة وظهور بقع على الفم واليدين والقدمين.

إجراءات ميدانية فورية

فرق الصحة تحركت مباشرة لزيارة المصابين وأخذ عينات لفحصها في مستشفى معان الحكومي، للتأكد من طبيعة الفيروس بشكل أدق. وأكدت الوزارة أن الرصد الصحي المبكر يضمن التدخل السريع والحد من أي تفشٍّ محتمل للأمراض.

الخلاصة:

رغم حالة القلق التي عاشها أهالي الحسينية، فإن وزارة الصحة تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، وأن الفيروس ليس وباءً جديدًا، بل معروف ومحدود التأثير.