الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الحمام المغربي من أقدم أسرار الجمال والعناية بالبشرة التي اشتهرت بها المرأة العربية، حيث يمنح الجسم نعومة فائقة وتفتيحاً طبيعياً وإحساساً بالانتعاش.

لكل عروسة .. اعملي الحمام المغربي في بيتك بأقل التكاليف.. وهتنبهري من النتيجة من أول مرة!

وعلى الرغم من أن الحمام المغربي يُقدَّم عادةً في مراكز التجميل والسبا بأسعار مرتفعة، إلا أنه يمكنكِ تنفيذه بسهولة في منزلك وبتكاليف بسيطة باستخدام الصابون المغربي وبعض الأدوات المتوفرة.

فوائد الصابون المغربي

تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب.

تقشير الخلايا الميتة وتجديد البشرة.

توحيد لون الجسم وتفتيحه تدريجياً.

ترطيب طبيعي بفضل غناه بزيت الزيتون.

تنشيط الدورة الدموية وإراحة العضلات.

الأدوات المطلوبة لعمل الحمام المغربي في المنزل

الصابون المغربي (البلدي الأسود).

قفاز التقشير (الليفة المغربية).

إناء ماء ساخن أو دش ساخن.

مقشر طبيعي إضافي (سكر + زيت زيتون) حسب الرغبة.

زيت ترطيب طبيعي مثل زيت الأرجان أو جوز الهند.

خطوات عمل الحمام المغربي في المنزل

1- التحضير

املئي الحمام بالبخار لمدة 10 دقائق عبر تشغيل الماء الساخن، حتى تفتح مسام البشرة.

2- تطبيق الصابون المغربي

ضعي طبقة رقيقة من الصابون المغربي على كامل الجسم، واتركيه من 5 إلى 10 دقائق.

خلال هذه الفترة سيعمل الصابون على تليين الجلد وإذابة الشوائب.

3- التقشير بالليفة المغربية

بعد شطف الجسم بالماء الدافئ، استخدمي الليفة المغربية بحركات دائرية قوية لإزالة الجلد الميت.

ستلاحظين ظهور طبقة من الجلد الميت على سطح البشرة، وهذا هو سر نعومة الجسم بعد الحمام.

4- استخدام مقشر طبيعي (اختياري)

يمكنك عمل خليط من السكر + زيت الزيتون لتقشير إضافي يمنحك ترطيباً ولمعاناً.

5- الترطيب

بعد الانتهاء، اشطفي جسمك بماء بارد لغلق المسام.

جففي بشرتك جيداً ثم ضعي طبقة من زيت الأرجان أو جوز الهند لترطيب عميق يدوم طويلاً.

نصائح هامة لنجاح الحمام المغربي

كرري هذه التجربة مرة واحدة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة.

يُفضل القيام بها مساءً لإعطاء الجسم راحة بعد التقشير.

اشربي كوب ماء بعد الحمام لتعويض السوائل المفقودة من التعرق.

النتيجة: ستشعرين ببشرة ناعمة وأكثر إشراقاً وحيوية دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل أو إنفاق مبالغ كبيرة.