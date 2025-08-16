«وداعًا لأدوية الكبد المكلفة!».. اكتشف العشبة المعجزة اللي بتجدد خلايا الكبد وتخلي جسمك أنقى وأصح

الرياض - كتبت رنا صلاح - الأعشاب المرة ليست مجرد نباتات ذات مذاق لاذع، بل هي صيدلية متكاملة تدعم صحة الكبد والمرارة، تخفف الالتهابات، وتنشط الهضم والمناعة، مما يجعلها حليفًا مهمًا للوقاية من العديد من الأمراض.

ولهذا السبب تُعرف أحيانًا باسم “أعشاب الكبد”، نظرًا لدورها الفعّال في تنظيف الكبد وحمايته من التلف، وتحفيز قدرته على التجدد.

3 من أقوى الأعشاب المرة الطبية

السلبين المريمي (الخرفيش) – الدرع الواقي للكبد

يُعد من أكثر النباتات فاعلية في حماية خلايا الكبد وتجديدها بفضل مركباته النباتية النشطة.

بذوره هي الأغنى بالعناصر الفعالة، لكن يمكن الاستفادة أيضًا من أوراقه وسيقانه سواء طازجة أو مطبوخة.

يُستخدم تقليديًا في علاج أمراض الكبد وتحسين وظائفه.

الخس البري (طرخشقون) – صديق الجهاز الهضمي والمرارة

يُعرف أيضًا باسم “أسنان الأسد” أو “الهندابيا”.

طعمه شديد المرارة، لكنه يعزز عملية الهضم وينقي الكبد والمرارة من السموم.

أثبتت دراسات علمية أنه يساهم في:

خفض الكولسترول.

تخفيف آلام الروماتيزم.

تقليل الإجهاد التأكسدي.

لمن لا يفضل طعمه، تتوفر مكملات مركزة منه على شكل كبسولات.

عنب الأوريجون – علاج متعدد الاستخدامات

موطنه الأصلي أمريكا الشمالية، واستخدمه الهنود الحمر منذ قرون.

فوائده تشمل:

علاج الإسهال والطفيليات.

تحسين حالات الصدفية والتهابات جفون العين.

تحفيز الشهية والتخفيف من عسر الهضم.

يُستخدم منقوع جذوره كمشروب صحي يومي، أو يُحضَّر منه مرهم للاستعمال الموضعي.

الخلاصة: