الرياض - كتبت رنا صلاح - يُستخرج زيت الحبة السوداء، المعروف أيضًا بزيت حبة البركة أو زيت الكمون الأسود، من بذور نبات النيجيلا ساتيفا (Nigella sativa)، وهو نبات عشبي استخدمته الثقافات العربية والشرقية منذ قرون في الطب الشعبي، بفضل ما نُسب إليه من قدرات علاجية وطبية. وتنوعت الاستخدامات التقليدية لهذا الزيت بين علاج حب الشباب، والتخفيف من نوبات الربو، وتسكين آلام المفاصل، والتعامل مع الحساسية الموسمية، وحتى المساهمة في التحكم بمستويات السكر لدى مرضى السكري.

زيت الحبة السوداء بين الفوائد التقليدية والتحذيرات الطبية