الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الالتهاب المزمن من الحالات الصحية التي تفقد دورها الطبيعي كآلية دفاعية في الجسم، وتتحول إلى عامل مؤثر في نشوء العديد من الأمراض المزمنة، منها أمراض القلب والتهاب المفاصل، ما يتطلب تعزيز أنماط الحياة الصحية وتبنّي حلول غذائية طبيعية تساعد على الحد من تلك الالتهابات.

مشروبات تساهم في تحسين الصحة العامة

وفي هذا السياق، أوصى خبراء تغذية وصحة عامة بدمج بعض أنواع الشاي الغنية بالمركبات المضادة للالتهابات ضمن النظام الغذائي اليومي، كونها تسهم في تهدئة الجسم وتعزيز الصحة العامة بطريقة آمنة وطبيعية، خاصة عندما تكون جزءًا من روتين منتظم ومتوازن.

وهي كالتالي:

الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات تحدّ من المسارات المؤدية إلى الالتهاب داخل الجسم، كما يُسهم في حماية عضلة القلب ويقلل من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويتميز بوجود مضادات أكسدة قوية أبرزها مركب EGCG، الذي يحفز التمثيل الغذائي ويساعد على ضبط الجلوكوز. وينصح باستشارة الطبيب قبل إدخاله إلى البرنامج الغذائي، نظرًا لإمكانية تفاعله مع بعض الأدوية.

يحتوي على مركبات تحدّ من المسارات المؤدية إلى الالتهاب داخل الجسم، كما يُسهم في حماية عضلة القلب ويقلل من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويتميز بوجود مضادات أكسدة قوية أبرزها مركب EGCG، الذي يحفز التمثيل الغذائي ويساعد على ضبط الجلوكوز. وينصح باستشارة الطبيب قبل إدخاله إلى البرنامج الغذائي، نظرًا لإمكانية تفاعله مع بعض الأدوية. شاي الكركم: يمتاز بلونه البرتقالي ويحتوي على مادة "الكركمين"، التي تُعرف بقدرتها على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب والألم الناتج عن التوتر أو الإجهاد البدني. ويعد من الخيارات الفعّالة في تخفيف أعراض الالتهابات المزمنة.

يمتاز بلونه البرتقالي ويحتوي على مادة "الكركمين"، التي تُعرف بقدرتها على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب والألم الناتج عن التوتر أو الإجهاد البدني. ويعد من الخيارات الفعّالة في تخفيف أعراض الالتهابات المزمنة. شاي الزنجبيل: يُستخدم الزنجبيل بشكل واسع في مختلف الأطعمة والمشروبات، لما يتمتع به من خصائص مضادة للالتهابات، خاصةً في الحالات المرتبطة بآلام المفاصل والعضلات. ويمكن تحضير شاي الزنجبيل بغلي جذر الزنجبيل الطازج أو استخدامه مبشورًا داخل مصفاة الشاي.

يُستخدم الزنجبيل بشكل واسع في مختلف الأطعمة والمشروبات، لما يتمتع به من خصائص مضادة للالتهابات، خاصةً في الحالات المرتبطة بآلام المفاصل والعضلات. ويمكن تحضير شاي الزنجبيل بغلي جذر الزنجبيل الطازج أو استخدامه مبشورًا داخل مصفاة الشاي. شاي ثمر الورد: يُستخلص من الجزء الدائري الموجود أسفل بتلات زهرة الورد، ويحتوي على مضادات أكسدة، مثل البوليفينول والجالاكتوليبيدات، التي ثبتت فاعليتها في معالجة حالات الالتهاب، وخاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة كالتهاب المفاصل.

يُستخلص من الجزء الدائري الموجود أسفل بتلات زهرة الورد، ويحتوي على مضادات أكسدة، مثل البوليفينول والجالاكتوليبيدات، التي ثبتت فاعليتها في معالجة حالات الالتهاب، وخاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة كالتهاب المفاصل. شاي البابونج: يُعتبر من المشروبات المهدئة التي يُنصح بها في ساعات المساء، لما له من فوائد في تحسين جودة النوم والتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي. ويمكن تناوله مع إضافة العسل والليمون لتحسين الطعم.

يُعتبر من المشروبات المهدئة التي يُنصح بها في ساعات المساء، لما له من فوائد في تحسين جودة النوم والتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي. ويمكن تناوله مع إضافة العسل والليمون لتحسين الطعم. شاي القرفة: تحظى القرفة بسمعة طبية جيدة نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات، إضافة إلى دورها في خفض مستويات السكر في الدم عبر تحفيز إنتاج الأنسولين. ويمكن تناولها بمفردها أو ضمن خلطات شاي متنوعة.

تحظى القرفة بسمعة طبية جيدة نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات، إضافة إلى دورها في خفض مستويات السكر في الدم عبر تحفيز إنتاج الأنسولين. ويمكن تناولها بمفردها أو ضمن خلطات شاي متنوعة. شاي النعناع: يُعد من الخيارات الطبيعية التي تسهم في تهدئة الالتهابات الناتجة عن مشاكل الجهاز الهضمي، لما يحتويه من خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات. كما يساعد في التخفيف من الغازات والانتفاخ.

وفي هذا الإطار

يؤكد مختصو الصحة ضرورة إدخال هذه الأنواع من الشاي إلى البرنامج الغذائي بطريقة مدروسة ومنتظمة، باعتبارها خطوة سهلة وفعالة نحو تحسين الصحة العامة، إلى جانب دورها المهدئ والمريح للنفس والجسم.

كما يشدد الخبراء