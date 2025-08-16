الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت صحيفة Times of India من أن تراكم الدهون في الكبد، رغم أنه قد يبدو غير مقلق في بدايته، يمكن أن يُشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا إذا لم يتم التدخل لعلاجه مبكرًا. فالكبد الدهني لا يقتصر تأثيره على الكبد وحده، بل يمتد ليشمل أمراض القلب، والسكري، والكلى، والاضطرابات الهرمونية.

الكبد الدهني .. خطر صامت يُنذر بأمراض خطيرة

يُعد الكبد الدهني بوابة محتملة للإصابة بالتهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASH)، الذي يتسبب في تلف خلايا الكبد وتندبها، وقد يتطور إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد في الحالات المتقدمة.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تشير الدراسات إلى أن مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب، إذ يُسبب المرض التهابيًا عامًا واضطرابًا في وظائف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تسارع تصلب الشرايين. كما تزداد احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بمعدل يتراوح بين 1.5 إلى ضعفين مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

ارتباط وثيق بمقاومة الأنسولين والسكري

يساهم تراكم الدهون في الكبد في إضعاف تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وبالعكس، يُفاقم السكري الحالة الكبدية، مما يؤدي إلى تسارع تطور المرض.

تأثير على الكلى

أوضحت التقارير أن نفس العوامل المسببة للكبد الدهني، مثل الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين، قد تؤثر سلبًا على وظائف الكلى. ويُواجه المصابون بالكبد الدهني المزمن ومرض السكري معدلات أعلى من أمراض القلب والوفاة نتيجة مضاعفات في الكلى.

اضطرابات هرمونية مصاحبة