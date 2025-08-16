الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ الكبد أحد أبرز أعضاء الجسم الحيوية، إذ يضطلع بدور رئيسي في تنقية الدم من السموم وتحويلها إلى نفايات تُطرح خارج الجسم بسهولة. وفي ظل أنماط الحياة العصرية التي تتسم بالإكثار من تناول الأطعمة المعالجة، وانخفاض النشاط البدني، والتعرض المستمر للملوثات البيئية، يتعرض الكبد إلى أعباء إضافية قد تؤثر على كفاءته الوظيفية.

مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد

ولتوفير الحماية والدعم لهذا العضو الحيوي، يُوصى باللجوء إلى وسائل طبيعية فعالة، من أبرزها تناول مشروبات تساهم في تطهير الكبد وتعزيز وظائفه.



وبحسب ما نشرته مجلة (Onlymyhealth) المتخصصة بالشؤون الصحية، فإن من أبرز المشروبات المفيدة في هذا المجال:



شاي النعناع: يساعد شاي النعناع على تطهير الكبد من السموم، لاحتوائه على مركب المنثول الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة. وتشير دراسات علمية إلى أن زيت النعناع يملك خصائص مضادة للتليف، الأمر الذي قد يُسهم في الحد من تكوّن الأنسجة الليفية داخل الكبد.



شاي الشوفان: يتم تحضير هذا الشاي من نبات الشوفان الكامل، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة. وقد أظهرت الدراسات أن مستخلصات الشوفان تُسهم في الحد من تلف خلايا الكبد وتحسين مستويات الإنزيمات الكبدية، لا سيما في حالات التعرض للسموم أو استهلاك الكحول. ويوصى بتناوله بانتظام لما له من أثر إيجابي في تعزيز صحة خلايا الكبد والتقليل من الأضرار المحتملة.



ماء جوز الهند: يمتاز ماء جوز الهند باحتوائه على مجموعة من الإلكتروليتات والعناصر الغذائية الضرورية التي تساهم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكبد. وتشير دراسات إلى أن هذا المشروب قد يُسهم في تحسين مستويات الدهون في الدم والتقليل من الأضرار الناجمة عن التعرض للسموم البيئية، فضلاً عن دوره في ترطيب الجسم وتعزيز كفاءة أداء الكبد في طرح النفايات بشكل طبيعي وآمن.



شاي الزنجبيل والنعناع: يمثل مزيج الزنجبيل والنعناع دعماً مزدوجاً لصحة الكبد، حيث يمتاز الزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة تساهم في خفض نسب الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتبطين بمرض الكبد الدهني، فيما يساعد النعناع على حماية الكبد من الالتهابات بفضل مركب المنثول.



ويُعدّ تناول هذا الشاي بانتظام خطوة ذكية نحو تعزيز صحة الكبد وتحسين عمليات التمثيل الغذائي وإزالة السموم من الجسم.



ومع تزايد العادات الغذائية غير الصحية ونمط الحياة العصري، يتأكد دور هذه المشروبات الصحية في دعم وظائف الكبد الحيوية والتخلص من السموم المتراكمة.