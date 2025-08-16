الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا استشاري أمراض الدم في مؤسسة "كريستي" البريطانية، الدكتور أدريان بلور، إلى التركيز على الوقاية من السرطان بدلاً من انتظار ظهور المرض، مستعرضًا ستة أساليب حياتية يمكن أن تُخفض احتمالية الإصابة بشكل ملموس.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية، تحدث بلور عن تجربته الشخصية مع المرض بعد وفاة والده بسرطان البروستاتا، مؤكدًا أن الوقاية والكشف المبكر يمكن أن يُحدثا فرقًا كبيرًا، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، حيث يُتوقع أن يُصاب شخص من كل اثنين في بريطانيا بالسرطان خلال حياته.

خطوات فعالة للوقاية من السرطان

الإقلاع عن التدخين والكحول

التدخين يُعد العامل الأخطر في الإصابة بسرطان الرئة، فيما يُعتبر الكحول مادة مُسرطنة تؤدي إلى تلف الحمض النووي، ما يزيد من احتمالات حدوث طفرات خلوية.

تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية

أثبتت دراسات أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، ما يضعف المناعة الطبيعية ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

الإكثار من مضادات الأكسدة

عبر تناول أطعمة مثل التوت، السبانخ، والكرنب، يمكن تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يُسبب تلف الخلايا، وهو عامل مهم في نشوء الأورام السرطانية.

الحصول على اللقاحات الضرورية

شدد بلور على أهمية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي يُقلل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطانات الرأس والرقبة.

الفحص المبكر وعدم تجاهل الأعراض

أشار إلى أن التشخيص المبكر يُساهم في إنقاذ الأرواح، محذرًا من تجاهل أعراض غريبة أو مستمرة مثل الألم غير المبرر أو فقدان الوزن المفاجئ.

الحفاظ على نمط نوم منتظم