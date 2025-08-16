الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم ما يُعرف عن فوائد ماء جوز الهند كمشروب صحي غني بالإلكتروليتات والعناصر المفيدة، إلا أن خبراء الصحة حذروا من إمكانية تسببه في مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة،

تحذير طبي: ماء جوز الهند ليس آمناً للجميع

وحدد التقرير عدداً من الحالات التي يُفضل لأصحابها الامتناع عن تناول ماء جوز الهند، وفي مقدمتهم: