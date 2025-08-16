الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم ما يُعرف عن فوائد ماء جوز الهند كمشروب صحي غني بالإلكتروليتات والعناصر المفيدة، إلا أن خبراء الصحة حذروا من إمكانية تسببه في مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة،
تحذير طبي: ماء جوز الهند ليس آمناً للجميع
وحدد التقرير عدداً من الحالات التي يُفضل لأصحابها الامتناع عن تناول ماء جوز الهند، وفي مقدمتهم:
- مرضى الكلى المزمن: يُنصح بتجنب هذا المشروب بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، وهو ما قد يشكل عبئاً إضافياً على الكلى التي تعاني أساساً من ضعف في تصفية المعادن والفضلات.
- الأشخاص المصابون بانخفاض ضغط الدم: نظراً لقدرة ماء جوز الهند على خفض ضغط الدم بشكل إضافي بفضل محتواه من الإلكتروليتات، فقد يؤدي تناوله إلى هبوط ضغط الدم بشكل مفرط.
- مرضى السكري: خصوصاً أولئك الذين يتناولون الإنسولين أو أدوية خافضة للسكر، حيث قد يتداخل ماء جوز الهند مع فعالية الأدوية ويرفع مستوى السكر في الدم.
- من يعانون من حساسية المكسرات: رغم ندرة حساسية جوز الهند، فإنها موجودة وقد تسبب أعراضاً مثل الطفح الجلدي، أو مشاكل هضمية، أو ردود فعل تحسسية شديدة.
- مرضى القلب: يُنصح هؤلاء باتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم، ما يجعل ماء جوز الهند غير مناسب لهم أيضاً.
- وينصح الأطباء بضرورة استشارة المختصين قبل إدخال ماء جوز الهند إلى النظام الغذائي، خصوصاً لمن يعانون من حالات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية حساسة.