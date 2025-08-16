"مش هتخليك تعرف للدكتور طريق!"..عشبة سحرية تفتت حصوات الكلى وتنظف الجسم من السموم

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة الكزبرة هي من أهم الأعشاب التي يتم استخدامها في المطابخ بشكل عام، حيث يتم استخدامها طازجة أو في طهي العديد من الوصفات المختلفة، كما يتم استخدامها مجففة، وذلك لكونها تحتوي على رائحة عطرية ونكهة شهية، وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الأبحاث العلمية أهمية الكزبرة في علاج العديد من الحالات المرضية، وسوف نتعرف على أهم فوائد عشبة الكزبرة الصحية وكيفية استخدامها في هذا المقال.

تحتوي عشبة الكزبرة على مجموعة من الفوائد التي تساهم في علاج العديد من الأمراض، وتتمثل أهم تلك الفوائد في الآتي:

تحتوي على نسبة من الألياف الطبيعية التي تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإصابة بالإمساك.

تعمل كمدر طبيعي للبول وبالتالي التخلص من جميع السموم الموجودة في الجسم مما يساهم في تحسين وظائف الكبد والكلى.

تساهم في تفتيت حصوات الكلى أو منع تكونها في حالة وجودها.

تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي منع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

تحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يساهم في تقوية العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر لاحتوائها على نسبة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

طريقة استخدام عشبة الكزبرة

يمكن استخدام عشبة الكزبرة من خلال إضافتها طازجة إلى السلطات، كما يمكن غلي الكزبرة في الماء وتناول كوب من مشروب الكزبرة من أجل تنظيف الجسم من السموم، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الكزبرة المجففة كبهار لإضافة نكهة إلى الطعام.