الرياض - كتبت رنا صلاح - ورق الغار هو من الأعشاب التي تستخدم في جميع المطابخ، حيث يحتوي على نكهة ورائحة مميزة وفريدة، وبالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض المميزات الأخرى، حيث استخدم في العديد من الثقافات القديمة في طرد الطاقة السلبية الموجودة في المنزل، كما أنه يساهم في علاج الشعر الأبيض، ولذلك فقد تم استخدامها في الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف على ذلك في هذا المقال.

"مستحيل تصدق أهميتها!"..عشبة جبارة تخلصك من الطاقة السلبية في المنزل وتعالج الشعر الأبيض

يعد ورق الغار من أهم الأعشاب التي تساهم في التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في المنزل، ويرجع ذلك إلى احتوائه على رائحة عطرية تساهم في امتصاص الرطوبة وطرد الحشرات وبالتالي منح المنزل طاقة ايجابية، وقد استخدمت في الثقافات القديمة في العلاج الروحاني، ويتم استخدامه كنوع من أنواع البخور من خلال حرقه في المنزل، ولكن ينصح بعدم استخدامه في حالة وجود أي شخص مصاب بالربو، وذلك لكونه قد يحدث بعض المضاعفات.

أهمية ورق الغار في علاج شيب الشعر

يساعد ورق الغار على تحفيز إنتاج مادة الميلانين التي تعمل على صبغ الشعر بشكل طبيعي، ولهذا يتم استخدامه في الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج شيب الشعر، حيث يمكن غلي ورق الغار مع القرنفل ثم رش الشعر مرتين في الأسبوع من أجل منع ظهور الشعر الأبيض، كما يساهم في علاج فروة الشعر من القشرة وتحفيز نموه.