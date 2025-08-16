الرياض - كتبت رنا صلاح - من بين الأعشاب الكثيرة التي تستخدم في علاج جميع الأمراض توجد الصينية مثل عشبة الجنسنج وعشبة الجنكة بيلوبا التي يعرفها الكثير بفوائدها الكثيرة، ومن أبرزها تعزيز وتحسين كافة الوظائف الادراكية للإنسان والحد من التوتر والسيطرة على داء الزهايمر الذي بات مؤخراً يصيب عدد كبير من كبار السن، هذه العشبة لديها قدرة على زيادة الطاقة، عبر هذا التقرير سنركز على نوع واحد من الأعشاب الذي ربما لا تحظى بشهرة غفيرة ولكنه يتمتع بالكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، وهذه العشبة مشهورة عند الكثير باسم الجياوجولان وكذلك مشهورة بعشبة الخلود.

العشبة المعجزة.. نبات ينقي الدم ويزيل السموم من الجسم ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

هذه العشبة استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل غير طبيعي لقدرتها الفائقة على خفض نسب الكوليسترول الضار في الدم، بما يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز طول العمر والاحتفاظ بصحة مثالية وتُزرع هذه العشبة تحديدًا في المناطق والغابات الجبلية بشرق آسيا، ولها عدة أسماء، لكن رسميًا تُعرف باسم جينوستيما بنتافيلوم.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فقد كانت ولا تزال هذه العشبة تستخدم منذ قرون في الطب الشعبي الصيني، ولكنها مؤخرًا شهدت شعبية كبيرة وأصبحت تتواجد بشكل أساسي في مشروبات مختلفة مثل شاي الأعشاب، كما يصنع منها العديد من المكملات الغذائية.

وجدير بالذكر أن هذه العشبة تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية للوقاية من السرطانات بمختلف أنواعها، لذا اغتنموا هذه الفرصة الآن وانتظموا على تناولها للاستفادة من كل هذه المزايا.