“ أمر من السحر على جوزك ” .. ضعي زيت الزيتون علي الكمون واعملي وصفة سحرية هتحقق حلمك في 3 أيام حتي لو كان

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الشعر رمز جمال المرأة وسر أنوثتها، لذا تحرص العديد من السيدات على العناية به باستخدام مكونات طبيعية وآمنة، ويأتي مزيج زيت الزيتون والكمون كخيار مثالي بفضل قدرته على تغذية الشعر بعمق ومنحه الصحة واللمعان، حيث يوفر زيت الزيتون الترطيب والتنعيم فيما يسهم الكمون في تنشيط بصيلات الشعر وتحفيز نموه، مما يعزز قوته وحيويته ويقلل من التساقط والتقصف ليمنح مظهرًا صحيًا من الجذور حتى الأطراف.

يجمع هذا الخليط الطبيعي بين عناصر غذائية متعددة تعمل بتناغم لإعادة التوازن لفروة الرأس وتوفير الحماية الكاملة للشعر، وتتمثل فوائده في الآتي:

تغذية فروة الرأس وتنشيط بصيلات الشعر وزيادة معدل نموه

تقوية الشعرة من الداخل، والحد من تساقط الشعر المتكرر

منح خصلات الشعر نعومة واضحة ولمعانًا صحيًا

تهدئة الحكة وتقليل القشرة الناتجة عن جفاف الفروة

تعزيز الدورة الدموية في الرأس مما يسهم في تكثيف الشعر

حماية الألياف الشعرية من التقصف والجفاف الناتج عن العوامل الخارجية مثل الشمس أو الغبار

طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون والكمون

تتميز هذه الوصفة بكونها سهلة التحضير وتناسب مختلف أنواع الشعر، كما يمكن اعتمادها ضمن روتين أسبوعي لتجديد حيوية الشعر وتحسين مظهره بمرور الوقت.

المكونات الأساسية

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري حسب الرغبة)

خطوات التحضير والاستخدام

ابدئي بخلط المكونات جيدًا في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.

سخّني المزيج قليلًا باستخدام حمام بخار حتى يصبح دافئًا.

دلكي فروة رأسك باستخدام الخليط بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية، ثم وزعي الباقي على طول الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركي المزيج لمدة خمسة وأربعين دقيقة، ثم اغسلي شعرك باستخدام شامبو خفيف وماء فاتر.

كيف تعدلين الوصفة حسب نوع شعرك؟

لكل نوع من أنواع الشعر خصوصيته واحتياجاته، ولذلك يمكنك تكييف هذه الخلطة لتناسب طبيعة شعرك وتحقق النتيجة المرجوة: