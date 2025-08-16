عشبة نزلت من السماء..استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..متوفرة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد البحث عن وسائل طبيعية للتخلص من الدهون رفاهية بل أصبح ضرورة للكثيرين ممن يرغبون في تحسين شكل أجسامهم والحفاظ على صحتهم بعيدًا عن العقاقير أو الحميات المرهقة، ومن بين الحلول التي أثبتت فعاليتها يبرز ورق الغار، وهو مكون متوفر في كل بيت ويستخدم عادة في الطهي، لكن المفاجأة أن له فوائد أكبر بكثير عند تحضيره كمشروب مع النعناع الطازج، وهذا المزيج لا يقتصر على إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، بل يساعد أيضًا في تنقية الجسم من السموم وتحسين عمل الجهاز الهضمي مما يمنح شعورًا بالراحة والخفة.

يحتوي ورق الغار على عناصر طبيعية تساعد على تنشيط عملية الأيض وزيادة حرق الدهون.

يعمل مع النعناع على التخلص من السوائل المحتبسة داخل الجسم بفعالية.

يمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.

يساهم النعناع في تهدئة المعدة وتسهيل عملية الهضم.

طريقة التحضير بخطوات بسيطة

اغلي كمية مناسبة من أوراق الغار في لتر من الماء لمدة ربع ساعة.

أضيفي أوراق النعناع الطازجة واتركيها لدقائق حتى تمتزج النكهات.

صفي المشروب ويمكنك إضافة القليل من العسل الأبيض للتحلية.

أفضل أوقات تناوله

في الصباح الباكر على معدة فارغة لزيادة معدل الحرق.

في المساء قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء وتحسين الهضم.

يفضل الاستمرار على تناوله ثلاثة أيام متتالية لملاحظة نتائج ملموسة في تقليل دهون البطن.

إن الانتظام على هذا المشروب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة نشاط بدني معتدل قد يمنحك نتائج طويلة الأمد، فهو ليس فقط وسيلة للتخسيس بل أسلوب حياة يدعم صحتك العامة ويعزز نشاطك اليومي.