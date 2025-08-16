"لشعر كثيف من غير تكاليف!"..استخدمي هذه العشبة السحرية لزيادة طول وكثافة الشعر في 30 يوم..والنتيجة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد إكليل الجبل من الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي القديم في علاج مشاكل الشعر، حيث يحتوي على مجموعة من الخصائص الطبية الفريدة التي تساعد على علاج الصلع الوراثي والمساهمة في إنبات الشعر، ولهذا ينصح جميع السيدات باستخدام وصفة إكليل الجبل بدل من استخدام المواد الكيميائية التي تؤذي الشعر مع مرور الوقت، وسوف نتعرف على كيفية تحضير وصفة إكليل الجبل للشعر وكيفية استخدامها في هذا المقال.

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر أو وجود قشرة يمكن استخدام وصفة إكليل الجبل، ويتم تحضير الوصفة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة من زيت الحلبة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة إكليل الجبل للشعر

يمكن تحضير واستخدام وصفة إكليل الجبل للشعر عن طريق اتباع الآتي:

إحضار وعاء ثم وضع كل من زيت إكليل الجبل مع زيت الحلبة والزيتون.

تدفئة الزيت ثم إضافة جل الصبار.

تخلط كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

توزع المكونات على الشعر ثم يتم تغطية الشعر وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.

تنظيف الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص للشعر.

ينصح باستخدام تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أهمية وصفة إكليل الجبل للشعر

تساهم في تلك الوصفة في العمل على علاج قشرة الشعر لاحتواء إكليل الجبل على مضادات الفطريات، كما تساهم في إعادة بناء الشعر وزيادة طوله وكثافته.