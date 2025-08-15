الرياض - كتبت رنا صلاح - يواجه الكثير من الأشخاص بعد تجاوز سن الأربعين صعوبات في التركيز وتراجعًا في القدرة على التذكر، نتيجة ضغوط الحياة وتقدم العمر.

تمارين يومية لتنشيط العقل بعد الأربعين

لكن خبراء الصحة يؤكدون أن الالتزام ببعض التمارين اليومية البسيطة يمكن أن يساعد في تعزيز القدرات المعرفية وتنشيط الدماغ، وفقًا لما نشرته صحيفة Indian Express.

وفيما يلي قائمة بـ 8 أنشطة ينصح بممارستها بشكل يومي لتحسين الذاكرة والانتباه:

حل لغز صباحي

ممارسة الكلمات المتقاطعة أو السودوكو لمدة 10 دقائق يوميًا تحفز النشاط الذهني وتحسن التركيز.

استخدام اليد غير المعتادة

القيام بمهام بسيطة مثل تنظيف الأسنان أو تقليب الطعام باليد غير المستخدمة يساعد في تكوين روابط عصبية جديدة.

المشي 20 دقيقة

يساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ والحد من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

الاستماع للموسيقى

الاستماع لأصوات أو أنماط موسيقية غير مألوفة يعزز الفهم ويقوي الذاكرة.

تدوين اليوميات يدويًا

الكتابة باليد تنشط مناطق مختلفة في الدماغ مقارنة بالطباعة، وتزيد من الوضوح العقلي والعاطفي.

التأمل لمدة 5 دقائق

يساعد على تقليل التوتر وتحسين الانتباه، كما يرتبط بزيادة كثافة المادة الرمادية في الدماغ.

تعلم كلمة جديدة

تعلم كلمة أو عبارة يوميًا يعزز الطلاقة اللفظية ويدعم المرونة المعرفية.

ممارسة ألعاب استراتيجية

مثل الشطرنج أو ألعاب الذاكرة، وتُسهم في تطوير مهارات التخطيط وحل المشكلات.

ويؤكد الخبراء أن المواظبة على هذه الأنشطة يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في الأداء العقلي، وتساعد على الحفاظ على صحة الدماغ حتى مع التقدم في العمر.