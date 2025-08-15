الرياض - كتبت رنا صلاح - توصل فريق بحثي في معهد «هاري بيركنز» للبحوث الطبية في أستراليا إلى أن سم نحل العسل يحتوي على مركب «ميليتين» القادر على قتل خلايا سرطان الثدي العدوانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

سم النحل يعزز آمال علاج سرطان الثدي

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة «نيوزويك» أن حقنة واحدة من مركب الميليتين قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية خلال 6 ساعات، مع استمرار التأثير العلاجي لمدة تصل إلى أسبوع، مع تأثير محدود على الخلايا الطبيعية.

ولفت الباحثون إلى أن سم النحل الكامل قد يكون أكثر فعالية من الميليتين وحده، مما يشير إلى وجود مكونات إضافية في السم تساعد على استهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر.

وقالت الدكتورة إيدينا وانغ، قائدة الدراسة، إن سم النحل لا يمكن استخدامه مباشرة بسبب سمومه ومسببات الحساسية، لكن النتائج توفر نقطة انطلاق لتطوير علاجات أكثر أماناً ودقة.

كما أشارت الدراسة إلى أن أنواعاً فرعية من سرطان الثدي، مثل السرطان الثلاثي السلبي، قد تكون أكثر حساسية لهذا العلاج، مؤكدة أن الفريق بدأ أيضاً استكشاف إمكانية استخدامه في علاج سرطان المبيض.