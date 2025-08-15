الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد عصير البطيخ من المشروبات الطبيعية المنعشة والغنية بالعناصر الغذائية، ويُوصى بتناوله بانتظام لما له من فوائد صحية متعددة، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

فوائد صحية متعددة لعصير البطيخ عند تناوله بانتظام

ويتميز البطيخ بنسبة مياه تفوق 90%، ما يجعله مصدرًا فعّالًا لترطيب الجسم، سواء تم تناوله كفاكهة أو عصير. وتوضح ألكسندرا روزنستوك، أخصائية التغذية في مركز "ويل كورنيل للطب"، أن كوبًا واحدًا من مكعبات البطيخ يحتوي على نحو 139 ملليلترا من الماء، مما يعزز من ترطيب الجسم بعد التعرض لأشعة الشمس أو الشعور بالعطش.



ويُسهم عصير البطيخ في تعويض الإلكتروليتات التي يفقدها الجسم عبر التعرق، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان في وظائف العضلات والدماغ، كما يدعم البوتاسيوم الأداء الطبيعي للخلايا، بحسب ما أفادت به جوليا زومبانو، أخصائية التغذية في "عيادة كليفلاند".



ويحتوي العصير على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، منها فيتامين A، وفيتامين C، واللوتين، وحمض الفوليك، وهي عناصر تُسهم في دعم جهاز المناعة وتحسين صحة الجلد والعين.



كما يحتوي على الحمض الأميني "سيترولين"، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، ما يُحسن مرونة الأوعية الدموية ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. إلى جانب ذلك، يحتوي البطيخ على "أرجينين"، الذي يُعتقد أنه يُحسّن تدفق الدم ويُساهم في خفض ضغط الدم.



ويضم عصير البطيخ مضادات أكسدة مثل الليكوبين وبيتا كاروتين وفيتامين C، والتي تلعب دورًا في حماية خلايا الجسم من التلف وتعزيز صحة القلب.

وتشير زومبانو إلى أن الليكوبين قد يُساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم وخفض ضغط الدم.



وربطت بعض الأبحاث بين استهلاك البطيخ وجودة النظام الغذائي بشكل عام، كما أظهرت نتائج إيجابية في تخفيف ألم العضلات بعد التمارين، إلى جانب دوره المحتمل في إدارة الوزن. ويُضاف إلى ميزاته إمكانية استهلاك كامل ثمرة البطيخ، بما في ذلك قشرها الذي يمكن طهيه أو تخليله، وكذلك بذورها الصالحة للأكل.