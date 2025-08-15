الرياض - كتبت رنا صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، تزداد التساؤلات حول عدد المرات المثالية لغسل الشعر للحفاظ على صحته ونضارته.

وبينما يعتقد البعض أن تقليل عدد مرات الغسل يحمي الشعر من الجفاف، تشير توصيات أطباء الجلد إلى أن الغسل المتكرر قد يكون أكثر فائدة، خاصةً لأصحاب فروة الرأس الدهنية أو من يمارسون أنشطة رياضية أو سباحة بانتظام.

أطباء الجلد: غسل الشعر 6 مرات أسبوعيًا لا يضر

بحسب تقرير نشره موقع CMU، يؤكد طبيب الأمراض الجلدية ستيفانو ماريا سيريني أن غسل الشعر من خمس إلى ست مرات أسبوعيًا خلال أشهر الصيف يُعد الأنسب لمن لديهم فروة رأس دهنية، بشرط استخدام شامبوهات لطيفة لا تُجرد الشعر من زيوته الطبيعية.

ففروة الرأس تفرز الزهم بكثافة في الصيف، وتتعرض لمؤثرات ضارة مثل الشمس والملح والكلور، مما يستدعي تنظيفًا منتظمًا.



أما أصحاب الفروة الجافة أو العادية، فيكفي غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام، مع ضرورة تعديل الروتين حسب حالة الفروة، سواء كانت دهنية أو جافة أو مثيرة للحكة.



ويُدحض الأطباء خرافة أن غسل الشعر يوميًا يؤدي إلى تساقطه، مؤكدين أن الغسل الصحيح يدعم توازن الميكروبيوم ويقلل من القشرة والالتهابات.

ويُنصح باستخدام شامبوهات تحتوي على الكيراتين وواقيات من الأشعة فوق البنفسجية، مع تجنب الماء الساخن في الغسل، واستخدام الماء الفاتر ثم البارد لتعزيز لمعان الشعر.



كما يُفضل تجفيف الشعر بالهواء أو بمنشفة ناعمة، وتجنب أدوات التصفيف الحرارية بعد التعرض للشمس. ويُعد تدليك فروة الرأس أثناء الغسل خطوة مهمة لتحفيز الدورة الدموية وتجديد الخلايا.



في النهاية، يُنصح بتنظيم غسل الشعر وفقًا للأنشطة اليومية، واختيار منتجات مناسبة، والانتباه لإشارات فروة الرأس لتحديد التوقيت المثالي للغسل.