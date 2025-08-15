الرياض - كتبت رنا صلاح - يشير خبراء التغذية إلى أن تناول الفواكه بانتظام ضروري للحفاظ على صحة جيدة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض الأنواع قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وهو ما يتطلب الحذر من قبل مرضى السكري أو الأشخاص الذين يراقبون مستوى السكر لديهم.
ووفقاً لموقع Verywell Health، فإن سبع فواكه تحتوي على نسب عالية من السكريات الطبيعية وقد تتسبب في ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم في حال تناولها
فواكه شائعة قد ترفع نسبة السكر في الدم
بكميات كبيرة، أبرزها:
- التمر
- يُعد من أكثر الفواكه حلاوة، حيث تحتوي التمرة الواحدة على نحو 16 غراماً من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير وسريع في مستوى السكر في الدم.
- البطيخ
- رغم شعبيته في فصل الصيف، فإن كوباً واحداً من مكعبات البطيخ يحتوي على نحو 9.5 غرام من السكر، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال.
- الشمام
- يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، إذ يتضمن كوب واحد من مكعبات الشمام قرابة 12.5 غرام من السكر، ما يستوجب تناوله بكميات صغيرة من قبل من يراقبون سكر الدم.
- المشمش
- تحتوي حبة المشمش الواحدة على 3.2 غرام من السكر، ورغم إمكانية تناوله طازجاً أو مجففاً، فإن الخبراء يحذرون من أن عملية التجفيف قد تزيد من تأثيره على سكر الدم، لذا يفضل تناوله طازجاً.
- الأناناس
- يعتبر من أكثر الفواكه التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو من دون أطعمة أخرى، إذ يحتوي كوب واحد منه على نحو 18.8 غرام من السكر.
- ويوصي الخبراء بضرورة الاعتدال عند تناول هذه الأنواع، وإرفاقها بمصادر من البروتين أو الألياف للمساعدة في تقليل تأثيرها على مستوى السكر في الدم.