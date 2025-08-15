"انسي لغبطة السكر!!..عشبة عجيبة تنظم السكر في الدم وتعيد نشاط الجسم.. فوائدها سحرية!"

الرياض - كتبت رنا صلاح - تنظيم السكر في الدم من الأمور الأساسية التي يجب النظر إليها بشكل مكثف، وذلك حتى يتم الحفاظ على الجسم بصحة نشطة والابتعاد عن حدوث مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلي أمراض القلب وجوانب عديدة نحن في غني عنها، ولهذا اذا كنتم تسعون لتنظيم السكر في الدم فيجب تدقيق النظر إلي عشبة الكتري، تلك العشبة ذات اللون الذهبي والتأثير المميز، والتي تضيف فوائد غذائية رهيبة للجسم.

تلعب عشبة الكاري دور هام في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:

وقاية أعضاء الجسم من مضاعفات السكري: يرجع ذلك لتواجد مضادات أكسدة داخل الكاري، تساعد في منع حدوث ضرر تأكسدي في يصيب الكلى والأعصاب بسبب ارتفاع السكر.

يرجع ذلك لتواجد مضادات أكسدة داخل الكاري، تساعد في منع حدوث ضرر تأكسدي في يصيب الكلى والأعصاب بسبب ارتفاع السكر. تعزيز إفراز الأنسولين الطبيعي: وذلك لأن الكاري يدعم نشاط البنكرياس كما تحفيز إنتاج الأنسولين بصورة طبيعية.

وذلك لأن الكاري يدعم نشاط البنكرياس كما تحفيز إنتاج الأنسولين بصورة طبيعية. تقليل مقاومة الأنسولين: تعمل التوابل الموجودة داخل أوراق الكاري على الحد من تراكم الدهون حول الخلايا.

تعمل التوابل الموجودة داخل أوراق الكاري على الحد من تراكم الدهون حول الخلايا. تحسين حساسية الأنسولين: تعمل مكونات الكاري إلى تعزيز استجابة الخلايا بصورة أفضل للأنسولين، وذلك يسهل دخول الجلوكوز إليها وتقليل مستواه في الدم.

طريقة استخدام الكاري لمرضى السكر

يستطيع مريض السكر الاعتماد على الكاري عن طريق استخدامه كبهارات مع الطعام ولكن بمقدار معين، أو طبخ صلصة الكاري الصحية، كما يمكن استخدام مكالمات الكاري المتوفرة في الصيدليات.