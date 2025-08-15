الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد حصوات الكلية والمرارة من المشكلات الصحية التي تنتشر بشكل مكثف، والتي تسبب في حدوث آلام شديدة واضطرابات داخل وظائف الجسم، ولكن عند ذكر الحصوات أيضا يذكر الحلول الطبيعية والتي تستطيع أداء دور فعال في تفتيت هذا الحصوات، ومن أبرز الحلول الطبيعية هي عشبة الحلبة، حيث أنها تفتح ابواب الصحة والنشاط للجسم ولهذا يتم الاعتماد عليها عند التخلص من تواجد الحصوات بشكل طبيعي دون تدخل علاجي.

"تخلص من معاناتك في صمت!!..عشبة معجزة تفتت الحصوات وتنشط صحة المعدة..حلول صحتك من الطبيعة!"

تعمل الحلبة على:

دعم الجهاز الهضمي: وذلك لأن الحلبة تعمل على تنشيط عملية الهضم مما يمنع تراكم المواد التي تكون سبب في تكوين الحصوات.

تخفيف الالتهابات والألم: وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهاب، وذلك يقلل من التهيج والألم الصدر عن وجود الحصوات.

تنقية الكبد والكلية: تقوم مضادات الأكسدة داخل الحلبة بدور هام في تنظيف الكبد والكلية من السموم، مما يقلل من احتمالية تكوين الحصوات مستقبلا.

طريقة استخدام الحلبة في تفتيت الحصوات

يمكن استخدام الحلبة بالصور التالية:

مشروب الحلبة: عند علي ملعقة كبيرة من الحلبة وتصفيتها، بعد ذلك بإمكانك تناول المشروب دافئا.

الحلبة المطحونة مع العسل: يمكنك استخدام بذور الحلبة المطحونة مع نصف ملعقة صغيرة من العسل.

مغلي الحلبة: إضافة الحلبة إلى مشروب البقدونس أو الشعير، وذلك لتعزيز عملية إخراج الحصوات.

يجب الإنتباه إلى عدم الإفراط في استخدام الحلبة لمرضي السكر أو الحوامل ألا في حالة استشارة الطبيب.