الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة الميرمية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة والتي تستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض لمرضى السكري، حيث تعد الميرمية خيار طبيعي بفضل احتوائها على مركبات فعالة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجسم بشكل عام، لذلك سوف نقوم بتوضيح أهمية الميرامية لمرضى السكري من خلال التالي.

"انسى مشوار الدكاترة خلاص".. عشبة سحرية تحسن عمل البنكرياس وتقلل مقاومة الانسولين.. مفعولها

الميرمية ليست فقط عشبة ذات نكهة مميزة، وتتمثل فوائد الميرمية في التالي:

لها قدرتها على تحسين عمل البنكرياس وزيادة إفراز الإنسولين مما يساهم في السيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الميرمية قد تقلل من مقاومة الإنسولين، وهو ما يساعد الخلايا على الاستفادة من السكر بشكل أفضل وبالتالي تقليل مستوياته في الدم.

تحتوي الميرمية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تساعد الميرمية على تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، مما يعزز الصحة العامة ويساعد في الوقاية من المشكلات الهضمية التي قد ترافق مرض السكري.

يساهم في تقليل الشهية وتنظيم الوزن وهو أمر مفيد للحفاظ على توازن مستويات السكر.

طريقة استخدام الميرمية لمرضى السكري

يمكن غلي ملعقة صغيرة من أوراق الميرمية المجففة في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها وشربها دافئة مرة أو مرتين يوميًا.