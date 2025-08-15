"شعرك هيبقى زي الهنود".. أوراق سحرية تزيد من طول الشعر ولمعانه وحمايته من التلف.. مش هتصدقي

الرياض - كتبت رنا صلاح - الهندباء نبات عشبي غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، مما يجعله مكون طبيعي مميز للعناية بالشعر، وتعرف الهندباء بقدرتها على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، كما تساعد في ترطيب فروة الرأس والتقليل من القشرة بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمغذية.

من أهم فوائد عشبة الهندباء الاتي:

تعزيز كثافة الشعر.

تحسين لمعان الشعر.

الحد من التساقط، وتغذية الفروة بالمعادن الضرورية لنمو صحي.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تحمي الشعر من التلف الناتج عن العوامل البيئية مثل: أشعة الشمس والتلوث.

طريقة تحضير خلطة الهندباء للشعر

تتمثل المكونات وخطوات التحضير والاستخدام في الآتي:

المكونات

كوب من أوراق الهندباء الطازجة أو المجففة.

كوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

خطوات التحضير

اغسلي أوراق الهندباء جيدًا للتخلص من الأتربة.

ضعي الأوراق في قدر مع الماء، واغليها لمدة 10 دقائق.

صفي الماء الناتج واتركيه يبرد قليلاً.

اخلطي ماء الهندباء مع زيت جوز الهند والعسل حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخلطة على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك خفيف لمدة 5 دقائق.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30–45 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

طريقة الاستخدام

ينصح بتطبيق هذه الخلطة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.