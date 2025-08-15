الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد البطاطس من أكثر الأطعمة استهلاكًا حول العالم، وخاصة في مصر والوطن العربي، نظرًا لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية. ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من أن البطاطس قد تتحول إلى مصدر خطر على الصحة في بعض الظروف.

أوعى تأكليها لعيالك.. لو ظهرت هذه العلامة على البطاطس أعرف أنها فاسدة 100%

كشف خبير التغذية الإسباني بابلو أوجيدا، في تصريحات لصحيفة إكسبريس البريطانية، أن البطاطس التي تبدأ في الإزهار يجب التخلص منها فورًا، مشيرًا إلى أن البطاطس التي نبتت قليلًا قد تكون مقبولة، لكن بمجرد ظهور الزهور فإنها تصبح غير صالحة للأكل.

وأوضح أن ظهور الزهور يعني بدء النبات في إنتاج ثمار صغيرة خضراء تشبه الطماطم الكرزية، تحتوي على مادة كيميائية شديدة السمية تُعرف بـ السولانين. هذه المادة لا يمكن إزالتها حتى مع التخلص من السيقان أو البراعم، ويمكن أن تسبب أعراضًا حادة مثل الغثيان، القيء، الإسهال الشديد، إضافة إلى تهيج واحمرار الجلد عند ملامستها، وفي الحالات القصوى قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

نصائح لتجنب مخاطر البطاطس السامة

ينصح الخبراء باتباع هذه الإرشادات لتفادي المخاطر: