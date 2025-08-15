الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة إكليل الجبل هي واحدة من أبرز الأعشاب الطبية التي أثبتت فعاليتها في دعم صحة الإنسان وعلاج العديد من الأمراض. استخدمت هذه العشبة منذ العصور القديمة في الطب التقليدي، وذلك بفضل ما تحتويه من زيوت طيّارة ومركبات نباتية نشطة تؤثر بشكل إيجابي على أجهزة الجسم الحيوية. وتتميز إكليل الجبل برائحتها العطرية القوية ونكهتها المميزة، مما يجعلها ليست مجرد مكون في المطبخ، بل كنزًا طبيعيًا يمنح فوائد كبيرة للكبد والكلى والمفاصل، ويساعد أيضًا على تخفيف أعراض الزكام والسعال.

” الفرصة لسه قدامك ” .. عشبة سحرية برخص التراب تنظف الكلى وتعيد إحياء الكبد وتخفف آلام المفاصل والروماتيزم

يلعب الكبد دورًا أساسيًا في تنقية الجسم من السموم وتنظيم عمليات الأيض. إكليل الجبل يعتبر من الأعشاب التي تساعد على تعزيز صحة الكبد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. يحتوي إكليل الجبل على مركبات مثل “الروزمارينيك أسيد” و”الكارنوسول” التي تحفّز الكبد على أداء وظائفه بشكل أفضل، وتحميه من التلف الناتج عن الجذور الحرة والسموم.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه العشبة في تقليل التهابات الكبد وتحسين تدفق العصارة الصفراوية، مما يدعم عملية الهضم ويُسهّل تخلص الجسم من الفضلات الضارة. لذا، يعتبر إكليل الجبل خيارًا ممتازًا ضمن الأعشاب الطبيعية المساندة لعلاج أمراض الكبد المزمنة.

دور إكليل الجبل في تنظيف الكلى وتحسين وظيفتها

تستفيد الكلى أيضًا من خصائص إكليل الجبل، حيث يساعد تناوله على زيادة إدرار البول وتسهيل التخلص من الأملاح والسموم المتراكمة في الجسم. هذه الخاصية تجعل إكليل الجبل فعالًا في الوقاية من تكوّن الحصوات الكلوية، وتحسين كفاءة عمل الكلى في تصفية الدم.

بفضل تأثيره المضاد للالتهابات، يمكن أن يكون إكليل الجبل مفيدًا أيضاً في حالات التهاب المسالك البولية. إذ يساهم في تخفيف الأعراض وتعزيز الشعور بالراحة، مما يجعله مكونًا مثاليًا ضمن نظام غذائي متوازن.

التخفيف من آلام الروماتيزم والمفاصل

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل والروماتيزم الناتجة عن التهابات مزمنة أو إجهاد مستمر. تُعد عشبة إكليل الجبل خيارًا طبيعيًا معروفًا بقدرتها على تسكين الألم وتخفيف التورم. تحتوي الزيوت المستخرجة من هذه العشبة على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية حول المفصل المصاب، مما يخفف الإحساس بالألم والتيبّس.

يمكن استخدام زيت إكليل الجبل موضعيًا عبر التدليك على المناطق المؤلمة، كما يمكن شربه كمغلي للمساعدة على تخفيف الالتهابات من الداخل.

فوائد إكليل الجبل في علاج السعال والزكام

عند الإصابة بنزلات البرد، يلعب إكليل الجبل دورًا فعّالًا في تخفيف الأعراض المزعجة مثل السعال واحتقان الأنف. يتمتع إكليل الجبل بتأثير مطهّر ومضاد للفيروسات والميكروبات، كما يساعد في توسيع الشعب الهوائية وطرد البلغم.

تناول مغلي إكليل الجبل الدافئ يُساعد على تهدئة الحلق المتهيج، وتقليل الكحة، وتحسين عملية التنفس. كما يمكن استخدامه كنوع من الاستنشاق بالبخار لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية وتسريع الشفاء من الزكام.

طريقة استخدام إكليل الجبل

يمكن الاستفادة من خصائص إكليل الجبل العلاجية بعدة طرق، منها: