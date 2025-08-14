الرياض - كتبت رنا صلاح - يمثل تنظيم السكر ومستوى الانسولين عاملا أساسيا لبناء صحة سليمة ومتوازنة، وذلك لأن حدوث أي اضطرابات ومشاكل في مستوي السكر أو الأنسولين قد يؤدي إلي مشاكل صحية عديدة ، وفي ظل هذه العوامل يجب إلقاء الضوء على العشبة السحرية التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم مستويات السكر،الا وهي نبات الحنظل النبات الطبيعي المعجزة والذي يعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، ومن أجل إظهار الفوائد الأساسية لنبات الحنظل يجب قوارة الفقرات الموضحة.

"هتتصدم لما تعرفها!!..عشبة بفوائد جبارة تنظم السكر وتغنيك عن الأنسولين..سر الصحة الحديد!"

يعمل الحنظل على تقديم العديد من الفوائد الصحية ومنها:

تحسين حساسية الخلايا للأنسولين: وذلك بفضل المركبات النشطة الموجودة في الحنظل والتي تساهم في تعزيز استجابة الخلايا للأنسولين.

تقليل مستويات سكر الدم:يتواجد مركب البولي ببتيد في الحنظل والذي يعمل بطريقة مقاربة للأنسولين وذلك يساهم في الحد من مستويات الجلوكوز في الدم.

تقليل امتصاص الجلوكوز من الأمعاء: يلعب الحنظل دور هام في الحد من سرعة انتقال السكر الى الدم بعد تناول الوجبات، وذلك يقلل من حدوث ارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز.

حماية الكبد والبنكرياس: يعمل الحنظل على وقاية صحة الكبد البنكرياس وذلك من خلال حماية الخلايا المتاحة الأنسولين من حدوث تلف تأكسدي

كيفية استخدام الحنظل لمرضى السكر

يستطيع مريض السكري استخدام الحنظل بشكل آمن وطريقة مفيدة من خلال الطرق الآتية: