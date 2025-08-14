الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد قراءة هذا المقال، قد ترغبين في نقل الزنجبيل من مطبخك إلى روتين العناية ببشرتك فالزنجبيل يمتلك فوائد لا حصر لها للبشرة، بفضل احتوائه على خصائص مضادة للأكسدة تجعله مكون أساسي في الحفاظ على نضارتها وصحتها إذا أثار الأمر فضولك، فواصلي القراءة لتتعرفي على أبرز فوائد الزنجبيل للبشرة، طرق استخدامه، وأفضل الوصفات المنزلية لتحضير خلطات منه.

فوائد الزنجبيل للبشرة

"رجعي شبابك بكوب واحد"...عشبة موجوده في درج مضبخك هتخلصك من تجاعيد البشرة والرقبة – سحرية ستجعلكِ

بفضل مكوناته الغنية بمضادات الأكسدة، يساهم الزنجبيل في الحد من ظهور التصبغات على البشرة ويؤكد أطباء الجلد أن له تأثيرا محفزا لإنتاج الميلانين، مما يساعد على علاج الندبات وتحقيق توحيد لون البشرة.

يقلل الزنجبيل من التهاب البشرة

الزنجبيل غني بمركبات تعرف باسم الجنجرول والشوجاول، وهي مواد تتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهاباب تساهم هذه المركبات في الحد من الاحمرار والتورم وتهدئة الالتهابات الجلدية، مما يجعلها خيارا فعالا في علاج حالات مثل الأكزيما، وحب الشباب، والصدفية، وغيرها من الأمراض الجلدية الالتهابية تعمل هذه المواد على تثبيط إنتاج السيتوكينات والإنزيمات المسؤولة عن إثارة الالتهاب، الأمر الذي يساعد في تخفيف الاحمرار والحكة والألم المصاحب لتلك الحالات.

يحافظ الزنجبيل على نضارة البشرة

يساعد الزنجبيل على منح البشرة إشراقة طبيعية، كما يساهم في الحد من الانتفاخ تحت العينين، مما يعزز مظهر الوجه النضر والحيوي.

يحارب الزنجبيل شيخوخة البشرة

يساهم الزنجبيل في الحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة وتشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام كريم يحتوي على زيت الزنجبيل لمدة أربعة أسابيع أدى إلى انخفاض ملحوظ في مؤشرات شيخوخة الجلد، ويرجح أن يعود ذلك إلى غناه بالمركبات المضادة للأكسدة.