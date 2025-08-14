الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد متلازمة القولون العصبي (IBS) من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين الشباب والبالغين، حيث يعاني المصابون بها من أعراض مزعجة تشمل آلامًا مزمنة بالبطن، وحرقة في المعدة، وانتفاخًا مستمرًا، مما يؤثر على جودة الحياة اليومية.

مشروب طبيعي لتنظيف القولون والمعدة في دقيقة واحدة.. حل سحري للتخلص من الغازات نهائيًا

ورغم أن التعامل مع القولون العصبي قد يبدو صعبًا، إلا أن الطبيعة تقدّم حلولًا فعالة، خاصة من خلال بعض المشروبات العشبية التي أظهرت نتائج إيجابية في تخفيف الأعراض بشكل آمن وسريع.

وفقًا لتوصيات أطباء وخبراء تغذية، يمكن تحضير مشروب عشبي مركب يُساعد بفعالية على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والانتفاخ من أول استخدام.

وقد جاءت طريقة التحضير على هذا النحو التالي:

نصف ملعقة صغيرة من الشمر واليانسون والكمون والزعتر وأوراق النعناع

تُغلى المكونات في كوب ماء لمدة 5 دقائق

يُترك المشروب مغطى حتى يبرد قليلًا ثم يُصفى

يُشرب دون إضافة سكر

يُفضل تناول المشروب مرتين يوميًا، الأولى صباحًا قبل الإفطار، والثانية مساءً قبل العشاء.

مشروبات طبيعية أخرى مفيدة للقولون العصبي

رغم وجود العديد من المشروبات التي قد تساعد في تخفيف الأعراض، فإنها لا تغني عن استشارة الطبيب المختص، خاصة إذا كانت الأعراض مزمنة أو متكررة. كما يُنصح بمراقبة النظام الغذائي وتجنب الأطعمة المحفزة لتهيج القولون مثل الكافيين والأطعمة الحارة والدهنية.

وقد جاءت أبرز المشروبات الصحية والمفيدة للقولون على هذا النحو: