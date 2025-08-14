الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبيعية، لا تزال بعض المكونات البسيطة تحمل في طياتها أسرارًا صحية مذهلة قد تغيّر حياة الإنسان بالكامل، ومن أبرزها الكركم، هذه العشبة الذهبية التي وصفها البعض بـ”المعجزة الربانية بكل المقاييس”. فمجرد إضافة بسيطة من الكركم إلى نظامك الغذائي قد تُحدث تحولات جذرية في صحة جسمك من الداخل والخارج.

"معجزة ربانية بكل المقاييس" .. فتاة لن تصدق ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الكركم بانتظام .. هتتصدم

تناول الكركم بانتظام يقدم للجسم الفوائد التالية:

1- تخفيف الالتهابات

يلعب الكركم دورًا كبيرًا في تخفيف الالتهابات بالجسم، بفضل محتواه العالي من مادة الكركمين، التي تقلل الالتهاب عن طريق قمع المسارات التي تؤدي إلى الاستجابة الالتهابية.

2- تقليل آلام المفاصل

يساعد الكركم على تقليل آلام المفاصل بكفاءة كبيرة، لأن مادة الكركمين المتوفرة به ثبت أنها تعادل فعالية بعض الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) في تخفيف أعراض هشاشة العظام.

3- تعزيز صحة القلب

ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول الكركم، لأن مادة الكركمين تقلل الالتهابات الجهازية والإجهاد التأكسدي وأكسدة الكوليسترول الضار، وكشفت بعض الأبحاث أن مكملات الكركم تساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي عند تناولها لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا.

4- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمثل الكركم أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأن مادة الكركمين تساعد على تقليل الالتهاب في الأمعاء، مما يجعله مفيدة لمرضى القولون العصبي ومرض كرون ، علاوة على ذلك، تساهم مادة الكركمين في تعزيز الميكربيوم المعوي عن طريق تشجيع نمو البكتيريا النافعة وتقليل البكتيريا الضار، بالإضافة إلى قدرته على دعم إنتاج الصفراء اللازمة لهضم الدهون.

5- الوقاية من ألزهايمر

يوفر الكركم حماية كبيرة ضد الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، لأن قدرة الكركمين على تقليل التهابات المخ والأضرار التأكسدية تساهم في الحفاظ على وظائفه الإدراكية، وفي بعض الدراسات وجد الباحثون أن مادة الكركمين ساهمت في تحسين الوظائف الإدراكية لدى بعض المصابين بألزهايمر.

ومع ذلك، يجب تناول الكركم باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يسبب:

الغثيان.

الإسهال.

الانتفاخ.

فقر الدم.

سمية الكبد.

ورغم فوائد الكركم، هناك حالات يحظر فيها تناوله، وتشمل: