الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة العرق المزعجة التي تسبب الإحراج، ويرجع السبب الرئيسي لها إلى نشاط البكتيريا على سطح الجلد وبما أن بعض مزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر سلبا على البشرة، فإن اللجوء إلى بدائل طبيعية يعد خيارا آمنا وفعالا للتخلص من هذه المشكلة وفيما يلي أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد على القضاء على رائحة العرق.

"ارمي مزيل العرق في الشارع".. وصفة للتخلص من رائحة العرق الكريهة في 5 ثواني بمكونات من مطبخك !!

يمتاز الملح الصخري بخصائص مطهرة قوية تساعد على محاربة الميكروبات المسببة للرائحة الكريهة يكفي إذابة بضع بلورات منه في ماء فاتر داخل حوض أو دلو، ثم استخدام هذا الماء في الاستحمام للحصول على نتيجة منعشة.

أكياس الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تنقية البشرة من السموم، مما يجعله وسيلة فعالة للتخلص من رائحة الإبطين والقدمين يتم نقع عدة أكياس شاي في ماء دافئ، ثم استخدامها للضغط على المناطق المستهدفة لمدة خمس دقائق.

صودا الخبز للقضاء على رائحة العرق

تعمل صودا الخبز على معادلة حموضة العرق بفضل طبيعتها القلوية، مما يقلل من رائحة الجسم يمكن تحضير عجينة من الصودا والماء، ثم وضعها على الإبطين لعدة دقائق قبل شطفها.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يقضي على البكتيريا المسببة للروائح ويفضل تخفيفه بالماء، ثم غمس كرات قطنية فيه ومسح المناطق التي تعاني من الرائحة مثل الإبطين والقدمين.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص قابضة تساعد على تقليل إفراز العرق وإغلاق المسام يمكن غمس قطعة قماش في عصير الطماطم وتدليك المناطق المعرضة للرائحة للحصول على انتعاش يدوم طويلا.