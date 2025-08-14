"وصفـة ملكـات الجمـال" زيت سحري من عند العطار يمنحكِ بشرة مشدودة.. جربيه وهتشوفي الفرق 

الرياض - كتبت رنا صلاح - زيت سحري من عند العطار يمنحكِ بشرة مشدودة، في عالم العناية بالبشرة، لا تزال الوصفات الطبيعية تحافظ على مكانتها المميزة، خاصة تلك التي تعتمد على الزيوت المستخلصة من النباتات والأعشاب. واليوم نسلط الضوء على زيت سحري يمكن الحصول عليه من عند العطار، يتميز بقدرته الفائقة على شد البشرة ومنحها مظهرًا نضرًا وشابًا، دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن.

هو مزيج عطري غني يتم استخلاصه من بذور وأوراق نباتات طبيعية، يعرف في محلات العطارة باسم زيت البذور الذهبية. يتميز بلونه الذهبي المائل إلى العنبر ورائحته العشبية المهدئة، ويحتوي على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم صحة الجلد وتحفز إنتاج الكولاجين.

فوائده المذهلة للبشرة

شد البشرة وتقليل مظهر الترهل والخطوط الدقيقة.

تحفيز الكولاجين الطبيعي للحفاظ على مرونة الجلد.

ترطيب عميق يدوم لساعات طويلة، مما يمنح ملمسًا ناعمًا ومشرقًا.

تغذية الخلايا بفضل احتوائه على الفيتامينات A وE وأحماض الأوميغا.

حماية من العوامل البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس الضارة.

طريقة الاستخدام

نظفي بشرتك جيدًا بالغسول المناسب.

ضعي قطرات قليلة من الزيت على وجهك ورقبتك.

دلكي برفق بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق.

استخدميه مساءً قبل النوم لنتائج أفضل.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

يمكن دمج الزيت مع كريم الترطيب اليومي لتعزيز فعاليته.

المواظبة على الاستخدام لمدة 4 أسابيع تظهر فرقًا واضحًا في شد البشرة.

يفضل اختباره على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

السعر والتوفر

يتوفر زيت البذور الذهبية في أغلب محلات العطارة بأسعار معقولة، وتختلف حسب جودة الاستخلاص وحجم العبوة، لكن سعره غالبًا لا يتجاوز 40 إلى 60 ريالًا سعوديًا للزجاجة الصغيرة.