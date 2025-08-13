الرياض - كتبت رنا صلاح - أعشاب تساعد علي التخلص من الترهلات، الترهلات الجلدية من أكثر المشكلات شيوعًا، سواء بعد فقدان الوزن أو الحمل أو مع التقدم في العمر. وبينما يلجأ البعض للحلول التجميلية الجراحية، تقدم الطبيعة مجموعة من الأعشاب النادرة التي تساهم بفعالية في شد الجلد وتحسين مرونته بطريقة آمنة وغير مكلفة. في هذا المقال نكشف لكِ أعشابًا غير معتادة لها أثر فعّال في مقاومة الترهلات وشد البشرة بشكل طبيعي.

"انسف الدهون العنيدة" أعشاب تساعد علي التخلص من الترهلات والكرش نهائيا بدون دايت ولا رياضـة

عشبة ذيل الحصان – Horsetail

الفوائد:

تحتوي على نسبة عالية من السيليكا الطبيعية، وهو عنصر ضروري لتقوية أنسجة الجلد وزيادة مرونته. تعمل على شد البشرة وتقليل مظهر الترهلات بمرور الوقت.

طريقة الاستخدام:

تُشرب كمنقوع مرتين يوميًا، أو تُستخدم كتونر موضعي على المناطق المترهلة بعد التبريد.

عشبة السالفيا الإسبانية – Spanish Sage

الفوائد:

تحتوي على مضادات أكسدة قوية تنشط خلايا الجلد وتحفز إنتاج الكولاجين، ما يُقلل من ارتخاء الجلد ويفعّل عملية الشد الطبيعي.

طريقة الاستخدام:

تُستخدم كمشروب ساخن مرة في اليوم أو تُخلط بزيت الزيتون وتُدلك بها مناطق الترهلات.

عشبة البوكو – Buchu Leaves

الفوائد:

من الأعشاب المدرة للبول والتي تُخلص الجسم من احتباس السوائل، مما يُقلل من ترهل الجلد الناتج عن الانتفاخات الموضعية. كما تُحفز دوران الدم في البشرة.

طريقة الاستخدام:

تُستخدم كشاي عشبي يومي، أو تُضاف لحمام دافئ لنقع الجسم.

عشبة اللبلاب البري – Wild Ivy

الفوائد:

تُستخدم تقليديًا في أوروبا لعلاج ترهلات الجسم، حيث تعمل على تنشيط الخلايا الليفية في الجلد التي تنتج الإيلاستين والكولاجين.



طريقة الاستخدام:

تُطحن أوراقها وتُخلط مع الزيوت، وتُستخدم ككمادات دافئة على المناطق المترهلة مرتين في الأسبوع.

عشبة البوراج – Borage (لسان الثور)

الفوائد:

غنية بأحماض دهنية مفيدة للبشرة مثل GLA، وتُساهم في تجديد الجلد وتحسين مرونته، خاصة بعد الحمل أو خسارة الوزن.

طريقة الاستخدام:

تُشرب كمغلي، أو تُستخدم زيوتها موضعيًا لتدليك المناطق المتضررة.

عشبة الماكا – Maca Root

الفوائد:

تُنظم الهرمونات وتُعزز الكتلة العضلية، مما يساهم في تقليل الترهلات الناتجة عن ضعف العضلات تحت الجلد. كما تعزز امتلاء البشرة من الداخل.

طريقة الاستخدام:

تُستخدم كبودرة تُضاف إلى العصائر أو اللبن، أو تُشرب كمكمل غذائي يومي.

نصائح لتعزيز مفعول الأعشاب في شد الجلد

الماء عنصر أساسي: الترطيب الداخلي يحفز الأعشاب على العمل بكفاءة.

التدليك المنتظم: دلكي الجلد باستخدام زيوت الأعشاب لتحسين الامتصاص وتحفيز الدورة الدموية.

النظام الغذائي المتوازن: تأكدي من تناول بروتين كافٍ لدعم إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

ممارسة الرياضة: التمارين البسيطة لشد الجسم تُكمل مفعول الأعشاب بشكل رائع.

الترهلات ليست نهاية المطاف، بل يمكن التعامل معها بذكاء وصبر من خلال قوة الأعشاب الطبيعية. ما ذكرناه هنا من أعشاب نادرة وغير متداولة بكثرة، يُقدم بديلًا حقيقيًا وآمنًا لعلاج ترهل الجلد بطريقة صحية ومستدامة. ابدئي بإدراج هذه الأعشاب في روتينك اليومي، وستلاحظين الفرق تدريجيًا، دون الحاجة إلى حلول صناعية أو جراحية.