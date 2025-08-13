دكتور بريطاني بطريقة بسيطة يقتل السرطان في أيامه الأخيرة .. ويجعل من كل امرأة مرهقة تُفعم بالجمال

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطب البديل، يبرز العديد من الأطباء حول العالم بطرق غير تقليدية للعلاج، ومن بينهم الدكتور البريطاني ستيفن ماك الذي يؤمن بقوة العلاج الطبيعي ودور النظام الغذائي في تعزيز صحة الجسم ومكافحة الأمراض، وعلى رأسها السرطان.

دكتور بريطان بيطريقة بسيطة يقتل السرطان في أيامه الأخيرة .. ويجعل من كل امرأة مرهقة تُفعم بالجمال

يشير الدكتور ماك إلى أن الطريقة التي نتناول بها الفاكهة قد تحدد مدى استفادتنا من عناصرها الغذائية. فالكثيرون يعتقدون أن تناول الفاكهة في أي وقت يكفي، لكن الحقيقة أن تناولها بعد الوجبات قد يسبب التخمر والانتفاخ، بينما تناولها على معدة فارغة يساعد على

التخلص من السموم في الجسم.

تعزيز الطاقة والنشاط.

دعم فقدان الوزن.

تحسين صحة البشرة والشعر.

لماذا لا يجب تناول الفاكهة بعد الطعام؟

عند تناول الفاكهة بعد وجبة دسمة أو مليئة بالكربوهيدرات، فإنها تتخمر داخل المعدة، ما يسبب:

الغازات والانتفاخ.

الحموضة.

بطء عملية الهضم.

فقدان جزء كبير من قيمتها الغذائية.

النصيحة الذهبية: تناول الفاكهة على معدة فارغة أو قبل الوجبات بوقت كافٍ.

أبرز أنواع الفاكهة وفوائدها

1. الكيوي

مصدر غني بفيتامين C (ضعف ما يحتويه البرتقال)، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، وفيتامين E.

2. التفاح

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي القلب وتقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

3. الفراولة

أعلى أنواع الفاكهة من حيث مضادات الأكسدة، وتساعد على الوقاية من انسداد الشرايين.

4. البرتقال

يحافظ على الصحة، يقلل الكوليسترول، يقي من حصى الكلى، ويعزز المناعة.

5. البطيخ

92% من مكوناته ماء، غني بالجلوتاثيون الذي يقوي المناعة، بالإضافة لفيتامين C والبوتاسيوم.

6. الجوافة والبابايا

الجوافة غنية بالألياف وفيتامين C، بينما تحتوي البابايا على الكاروتين المهم لصحة العين.

نصائح لشرب العصائر

تناول عصير الفاكهة الطازج فقط.

تجنب العصائر المعلبة أو التي تعرضت للتسخين.

الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من العصر.

مفاجأة: المشروبات الباردة بعد الأكل قد تضر صحتك

يحذر الأطباء من شرب الماء أو المشروبات الباردة بعد الوجبات، لأنها تؤدي إلى تصلب الدهون داخل المعدة، ما يبطئ الهضم ويرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة. يُفضل شرب ماء دافئ أو شوربة بعد الطعام.

