«سر مصري قديم للصحة والرشاقة!».. فاكهة محلية مع الحليب تحميك من السكري والقولون وتساعد على خسارة الوزن

الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعلم أن إضافة التين المجفف إلى الحليب الدافئ قد يكون مفتاحًا لصحةٍ أفضل وحياةٍ أكثر نشاطًا؟ إنها وصفةٌ قديمةٌ تعودُ بقوةٍ لتُثبتَ فعاليتها في دعم الجسم. فالتين المجفف كنزٌ حقيقيٌّ من الفيتامينات والمعادن، وتركيزه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة يجعلهُ خيارًا لا يُقدَّرُ بثمن.

وفقًا لموقع “Healthline”، يحتوي 100 جرام من التين المجفف على حوالي 9.8 جرام من الألياف الغذائية، بينما يحتوي الطازج على 2.9 جرام فقط. كما أن تركيز البروتين في التين المجفف يصل إلى 3.3 جرام مقارنةً بـ 0.75 جرام في الطين الطازج، مما يجعل هذا المشروب وجبةً غذائيةً متكاملةً:

يقوّي المناعة: يساعد في محاربة العدوى والأمراض الموسمية، خاصةً في فصل الشتاء.

يعزّز صحة العظام والأسنان: بفضل محتواه العالي من الكالسيوم والمغنيسيوم.

يحسّن الهضم: يُعزّز عملية التمثيل الغذائي ويقاوم الإمساك بفضل تأثيره المليّن.

يُحسّن جودة النوم: يحتوي على مركبات مثل التربتوفان والميلاتونين التي تُساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

يدعم صحة الدماغ: يقلل من الالتهابات وآلام المفاصل والعضلات.

طريقة تحضير المشروب الصحي في المنزل

لتحضير هذا المشروب اللذيذ والاستفادة من فوائده قبل النوم، يمكنكِ اتباع هذه الخطوات البسيطة:

اغلِ الحليب: ضعِ كوبًا من الحليب في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان.

أضفِ التين والزعفران: أضفِ إليه 3 حبات من التين المجفف و2-3 حبات من الزعفران.

اغلِ المزيج: اتركِ المزيج يغلي لمدة 2-3 دقائق حتى تتداخل النكهات.

قدّم المشروب: اسكبِ المشروب في كوب وتناوليه دافئًا قبل النوم.

ملحوظة: إذا كنتِ تُعانين من عدم تحمل اللاكتوز، يمكنكِ مضغ التين وتناوله مع بدائل الحليب النباتي مثل حليب الصويا أو الشوفان أو اللوز.

تحذير هام لمرضى السكري

نظرًا لأن تركيز السكروز في التين المجفف أعلى من التين الطازج، فقد لا يكون خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة. لذا، يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافة هذا المشروب إلى نظامكِ الغذائي، لضمان سلامتكِ الصحية.