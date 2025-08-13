الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الحلبة من أقدم الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي لعلاج مشكلات صحية متعددة، خاصة مرض السكري، إذ أثبتت الدراسات الحديثة قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم بفاعلية، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا وآمنًا لمرضى السكري من النوع الثاني، وهو ما يبرز أهمية فهم آلية عملها وأفضل طرق تناولها لضمان تحقيق أقصى فائدة صحية منها.

” السعودية والإمارات هيتجننوا بسببها ” .. عشبة معجزة برخص التراب تخفض السكر بنسبة “90%” في 5 دقائق ومتوفرة

تحتوي بذور الحلبة على مركبات نشطة مثل الألياف القابلة للذوبان ومادة السابونين، والتي تعمل مجتمعة على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم من خلال:

تحسين قدرة الجسم على الاستجابة لهرمون الأنسولين

تقليل امتصاص السكر من الطعام داخل الأمعاء

خفض مستويات السكر بعد تناول الوجبات

تحفيز إنتاج الأنسولين الطبيعي داخل الجسم

أفضل الطرق لاستخدام الحلبة في تنظيم السكر

للحصول على نتائج فعالة عند استخدام الحلبة لتنظيم سكر الدم، يمكن اعتماد عدة طرق بسيطة وطبيعية منها:

نقع البذور: تُنقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في كوب ماء طوال الليل، ثم تُشرب في الصباح على معدة فارغة مع البذور أو بدونها

مغلي الحلبة: تُغلى ملعقة من البذور في كوب ماء لمدة 10 دقائق ثم تُصفى وتُشرب دافئة

الإضافة إلى الطعام: يمكن طحن الحلبة وإضافتها إلى المعجنات أو الحساء للاستفادة من فوائدها دون التأثير على المذاق بشكل مزعج

خلط الحلبة مع العسل: تُخلط ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة مع العسل وتُتناول صباحًا أو مساءً كوسيلة طبيعية ومغذية

فوائد صحية إضافية للحلبة

لا تقتصر فوائد الحلبة على تنظيم السكر في الدم فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة من المنافع الصحية الأخرى، من أبرزها:

تحسين عملية الهضم والتقليل من مشاكل المعدة مثل الغازات والانتفاخ

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز صحة القلب

دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين

تعزيز مناعة الجسم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والبكتيريا

نصائح وتحذيرات عند استخدام الحلبة

رغم الفوائد الكبيرة للحلبة، إلا أن استخدامها يحتاج إلى الحذر خاصة عند تناول أدوية خاصة بتنظيم السكر، حيث قد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى هبوط حاد في مستوى الجلوكوز. لذلك، من المهم: