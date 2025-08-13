الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الأعشاب والتوابل كنزا طبيعيا يجب الاستفادة منه، إذ أظهرت الدراسات قدرتها المذهلة على تعزيز صحة العقل فهي تقوي الذاكرة، وتخفف التوتر والقلق، بل وتساهم في حماية الدماغ من الأورام.”

"عشبة واصفهالي عطار كبير في القاهرة"....استنشاقها يصنع المعجزات هذه العشبة تقوي الذاكرة بنسبة 95%

5 أعشاب سحرية.. تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز

يعتبر من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تهدئة القلق وتحسين النوم، كما يساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية وتنشيط خلايا المخ، مما يجعله مفيدا لتقوية الذاكرة.

الروزماري اكليل الجبل

لا يقتصر دوره على إضافة نكهة مميزة للأطعمة، بل يساعد في تغذية خلايا المخ، تحسين التركيز، تنشيط الدماغ، وتقليل احتمالية الإصابة بمرض ألزهايمر.

الكركم

يستخدم منذ القدم كنوع من التوابل، ويحتوي على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، وهما عناصر مفيدة لصحة الدماغ والجسم أظهرت الدراسات أنه يعزز صحة الدماغ ويقي من مرض ألزهايمر عن طريق إزالة تراكم بروتين بيتا أميلويد، كما يحمي الخلايا العصبية من الانهيار.

الزعفران

يعتبر من أغلى الأعشاب، وقد استخدمه الأطباء لدعم وظائف المخ والكبد والرئة، بالإضافة إلى فوائده لصحة المرأة وتبين الدراسات أن الزعفران يعزز الذاكرة، الصحة العقلية، التركيز، والمزاج.

الجينسنغ

من أشهر النباتات في الطب العشبي، ويحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تعرف بالجينسينوسيدات، والتي تساعد على تقليل مستويات بروتين بيتا أميلويد في الدماغ، بحسب الدراسات العلمية.

الريحان

يحتوي على مركبات شبيهة بتلك الموجودة في النعناع، وله دور في حماية الدماغ من التلف الناتج عن ضعف الدورة الدموية، كما يساهم في تخفيف التوتر عبر تقليل إنتاج بعض الهرمونات المرتبطة بالضغط النفسي.