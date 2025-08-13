كنز رباني لا يقدر بثمن .. عشبة طبيعية تسمي “الخلود” موجودة في كل مطبخ فوائدها أغلي من الذهب عند استخدامها

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب والنباتات الطبية، توجد كنوز طبيعية لا تُقدّر بثمن، لكنها غالباً ما تكون في متناول أيدينا ولا نلتفت إليها. واحدة من هذه الكنوز هي عشبة تُعرف باسم “عشبة الخلود”، والتي تُعتبر موجودة في معظم المطابخ العربية. لقد تم استخدامها منذ قرون في الطب التقليدي، ولها فوائد مذهلة تتعلق بالصحة والجمال.

فوائد عشبة الخلود الخضراء

مضادة للالتهابات: تُعتبر الكزبرة من الأعشاب التي تساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، وأمراض الأعصاب، والجهاز الهضمي، والقلب. كما أن لها دوراً محتملاً في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة: تحتوي الكزبرة على مركبات تعمل كمضادات أكسدة قوية تعزز من جهاز المناعة وتساعد في محاربة التلف الخلوي. يُعتبر فيتامين C أحد العناصر الهامة في تعزيز الصحة العامة.

دعم السيطرة على السكري والوزن: أظهرت دراسات حديثة أن خلاصة الكزبرة يمكن اعتمادها كـ “غذاء وظيفي” فعال في مكافحة السمنة ومتلازمة الأيض. يُسهم تناول الكزبرة في التحكم في الوزن والتقليل من مخاطر السكري.

تنظيم مستوى السكر في الدم: تساعد الكزبرة في خفض مستوى سكر الدم، وهذا يُعدّ مفيداً لدى مرضى السكري. إذ يستمر ارتفاع سكر الدم بشكل مزمن في التسبب بالالتهابات مشاكل صحية مستقبلية.

تأثيرات على الدماغ والمزاج: الكزبرة لا تقتصر فوائدها على الجسد فقط، بل تشمل أيضاً تحسين صحة الدماغ. يمكن أن تدعم الكزبرة القدرات العقلية والمزاج الجيد.

مضادة للتشنجات: تشير أبحاث عُقدت في جامعة كاليفورنيا – إيرفاين إلى أن مركب “دوديسينال” الموجود في الكزبرة يُنشط قنوات البوتاسيوم في الدماغ، مما يُقلل من النشاط الكهربائي المفرط المرتبط بنوبات الصرع.

كيفية استخدام الكزبرة