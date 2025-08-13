الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر مشكلة تراكم البراز المتحجر في القولون من المشاكل الصحية الشائعة، والتي قد تؤدي إلى عسر الهضم واضطرابات هضمية متعددة وللتغلب على هذه المشكلة بشكل فعال، يمكن الاستعانة ببعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية التي تساعد على تنظيف القولون والتخلص من الفضلات المتراكمة بسرعة.

’’انسي وجع القولون’’... لمن يعانى من الام البطن طريقة تنظيف القولون في أسرع وقت – هتاكل كل اللي نفسك فية

مشروب النعناع: يعتبر النعناع خيارا طبيعيا ممتازا لدعم عملية الهضم، وذلك لاحتوائه على زيت المنثول المعروف بخصائصه المضادة للتشنج يساهم تناول مشروب النعناع في تنظيف القولون وتعزيز الهضم، ويفضل تناوله مباشرة بعد الوجبات لتحقيق أفضل النتائج.

شرب الماء

الماء يلعب دورا أساسيا في تنظيف القولون وتحفيز حركة الأمعاء، لذلك ينصح بشرب 8 إلى 10 أكواب يوميًا لدعم عملية الهضم وتسريع الإخراج كما يفضل تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، والطماطم لتعزيز الترطيب وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

شرب الماء المالح

الماء المالح يعتبر وسيلة فعّالة لتنظيف القولون، فقط للأشخاص الذين يعانون من الإمساك لتحضيره، يُضاف ملعقتان صغيرتان من الملح إلى كوب من الماء الفاتر، ويُنصح بشربه صباحًا على معدة خالية.

مشروب الكمون

يتميز الكمون بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله خيارا ممتازا لتنظيف القولون وتقليل الانتفاخ والغازات.

مشروب النعناع والكركم

يعتبر كل من النعناع والكركم من المشروبات الفعالة في تخفيف الغازات، إذ يمكن تحضير مشروب النعناع بغليه، أو خلط مسحوق الكركم مع كوب من الماء الدافئ للحصول على تأثير مهدئ للجهاز الهضمي.