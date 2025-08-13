"كنز طبيعي في بيتك!!..عشبة طبيعية تعيد الذاكرة لقوتها وصحتها وسعرها ولا في الاحلام..خلي عقلك يستعيد

الرياض - كتبت رنا صلاح - تمتلك الطبيعة العديد من الكنوز الصحية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة، ومن أشهر عناصر الطبيعية هي عشبة الجنكة والتي تمتلك شهرة واسعة في الطب التقليدي الصيني، حيث تم استخدامها لقرون عديدة في تنشيط الدورة الدموية كما أنها تعمل على تنظيم الوظائف الدماغية، والجدير بالذكر أن دور عشبة الجنكة لم ينتهي في الطب التقليدي الصيني فقط بل امتد أثرها الي زمننا هذا، حيث يتم استعمال أوراق الجنكة في صناعة مكملات غذائية مفيدة نشاط الذاكرة والصحة العامة، فيها بنا للتعرف على الجوانب الغذائية لعشبة الجنكة.

تمتلك الجنكة العديد من التأثيرات الإيجابية للصحة الدماغية ومنها ما يلي:

الحد من أعراض القلق: وذلك بفضل قدرتها على تحسين تدفق الدم للأعصاب .

تعزيز قدرة التركيز: تساهم المستخلصات المتواجدة في اوراق الجنكة في تعزيز نشاط الذاكرة من حيث التركيز والانتباه وبشكل خاص لدى الأشخاص المصابة بضعف الإدراك.

تنشيط الدورة الدموية في الدماغ: تعمل أوراق الجنكة على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم إلى خلايا المخ، وذلك يساهم في وصول الأكسجين إلى الخلايا العصبية مما يساهم في تطوير الأداء العقلي ويقظة الدماغ.

اهمية الجنكة للذاكرة

تعمل الحنكة علي وقاية الخلايا العصبية من التلف وذلك بسبب امتلاكها مضادات أكسدة قوية، وتساهم أيضا في الحد من خطر الإصابة بضعف الذاكرة.

فوائد الجنكة القدرات الإدراكية العقلية

تمتلك الجنكة دور هام في تعزيز الاتصال بين الخلايا العصبية، وذلك يفيد في تنشيط سرعة التفكير ومعالجة البيانات، وينعكس هذا التأثير علي الأداء العقلي في جوانب عديدة سواء العمل أو المذاكرة.

تمثل الجنكة جزء كبيرة من الثروات الطبيعية التي تقدم مساهمات عديدة للصحة العامة و الصحة العقلية، وبالرغم من أن لها فوائد لا حصر لها إلا أنه وجب التنبيه علي أهمية أستاذة الطبيب قبل استخدامها، وذلك من أجل تجنب حدوث أي تأثيرات جانبية.